Sedat SARIKAYA

Müge Anlı'nın sözlerine İrem Derici'den yanıt!

Ekranların sevilen isimlerinden Müge Anlı sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullananlarla ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İrem Derici ve Lerzan Mutlu Anlı'nın konuşulan sözlerine yorum yaptı. İrem Derici yanıtında "Müge ablamı kızdıramam" dedi.

Müge Anlı paylaşım yaparken filtreyi abartanlara dair konuştu. Yakın zamanda Instagram'a katılan ve zaman zaman da paylaşım yaparak beğeni rekoru kıran Müge Anlı açıklamasında "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler" dedi.

Müge Anlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yaptılar ve çok tehlikeli bir şey yaptılar. Çünkü, şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken? Aynaya baktığında kendini beğenmediği için. Sen kendini beğenmiyorsun. Aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık bak ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır. Çünkü insan kendini beğenmeli."

Instagram’da bir magazin hesabı, takipçilerine "Müge Anlı’nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici’den yorum gecikmedi.

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Aynur Aydın'ın yeni klibi olay yarattı

Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın, son klibi tartışmalara neden oldu. "Bilmece" adını verdiği şarkısına klip çeken Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi detayı sosyal medyada gündem oldu.

İddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan ve gündemden inmeyen Aynur Aydın yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. "Bilmece" adlı şarkısına klip çeken Aydın sosyal medyanın diline düştü. Aynur Aydın, klibinde iple tavana asılarak cinsel fantezi göndermesi yapması gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının klibi tartışmalara neden oldu. Klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi.

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Atiye: Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir

Atiye, "Pop müziğin kral ve kraliçesi" polemiğine de açıklık getirdi. Şarkıcı, "Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir" dedi.

Atiye, üç yıl aranın ardından yayımladığı "Ses Seda Yok" şarkısı ile dijital dünyada ve radyo listelerinde en çok çalınanlar arasında kısa sürede yer alarak, büyük yarışın ortağı oldu.

Dünya müziğini harmanladığı, kayıtları Türkiye, Yunanistan ve Londra gibi şehirlerde yapılan yeni albümünü yayımlamadan iki single daha yayınlamayı planlayan Atiye, bu kadar genç ve fit görünmesinin sebebini de açıkladı.Ünlüşarkıcı, "Her gün dans ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ve şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım." diye konuştu.Ayrıca Atiye, "Pop müziğin kral ve kraliçesi" polemiğine de, "Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir." sözleriyle açıklık getirdi.

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Melek Mosso'ya 15 bin beğeni geldi

Melek Mosso "bam bam bam" yazarak sosyal medyadan resimlerini paylaştı resimlere beğeni yağdı!

Sevilen güzel sanatçılardan Youtube'de "Hayatım Kaymış " şarkısıyla 26 milyon izlenmeye ulaşan Melek Mosso bir yandan da konserlerine devam ediyor.Son paylaşımları sevenlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Sosyal Medya hesabından "bam bam bam " yazarak konserlerinden iddialı resimlerini paylaşan Melek Mosso'ya 15 bin beğeni geldi.

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Aleyna Tilki “Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!”



Kıbrıs Elexus Otel de önceki akşam sevenleri ile buluşan Aleyne Tilki, 1600 misafir ‘in olduğu gece de yaklaşık 2 saat sahne de kaldı.

Söylediği şarkılar ve dansçılarıyla kendisini izlemeye gelenleri büyüleyen Aleyna Tilki konser öncesi danısmanlarına akreditasyon yaptıran basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı.



Konserimi izlemeye Annem, babam ve kardeşim de geldi hemen hemen her konsere hep beraber gidiyoruz bugün olduğu gibi. Annem’ in sesi cidden güzel. Bu anneler günün de anımız olsun diye ortak düet gibi bir şey yapama planımız var.

Sahne kostümleri ile ilgili de son zamanlarda başta Gülşen ile ilgili benim için genel olarak bir şey söylemem gerekirse " Sanat bazen izahı olmayan bir şeydir. İzahını yapmak zorunda değiliz biz ne yaptığımızın. Sanatçı’nın kostümü, şarkısı ile arasındaki bağdır kimse karışamaz, kimse hesap soramaz buna. Sanat izah edilemeyen tek şeydir o yüzden de buna sanat derler.

Geçen haftalarda evime giren hayran ceza almadı sadece uzaklaştırma aldı elini kolunu sallayarak geziyor benim ve ailem ‘in can güvenliği yok. Kıbrıs’a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayanlara kişiler ile ilgili de ceza almaları ile ilgili başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum.

Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. O kadar çok kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki. Kadınları korumak kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak çok yetkili bir böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.

Aleyna Tilki 7 Şubat akşamı Uludağ ‘da Türkiye’nin en iyi gençlik festivali Bitexen Winterfest’in açılışında, 12 Şubat gecesi de Sevgililer Günü’ne özel Kıbrıs Nuh’un Gemisinde sahnede olacak.

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Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök Covid oldu!

Ünlü Başarılı Sanatçılardan Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök sosyal medyadan Sevgilisi Derya Uluğ'u etiketleyip göz göze bakıştıkları resimlerinin üzerine "Covid covide karşı" ve "Ben şaşı değilim" aslında diye yazarak paylaştı.Asil Gök'ün paylaştığı bu resmi Derya Uluğ'da storysinden paylaştı sevenlerine covide yakalandıklarını duyurdular.

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İlhan Sağlam şiddet mağduru kadınlara destek olacağını açıkladı!

Elit Medya group tarafından bu yıl 3.cüsü düzenlenen "Yılın Marka Güzellik Ödülleri" Sheraton İstanbul City Center'da sahiplerini buldu.Ünlü Sanatçï İrem Derici'nin konser verdiği organizasyonda yıldızlar geceye akın etti.Gülden Karaböcek,Nahide Babashlı,Ahmet Selçuk İlkan gibi önemli isimler gecede bulunup birde ödullerini aldı.

Ev Sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban'ın yaptığı "Kadına Şiddete Hayır" temalı ödül gecesine yaklaşık 250 davetli katıldı.Geceye Katılan İş insanlarından Aym Net kurucusu İlhan Sağlam Şiddet mağduru kadınlara destek olacağını açıkladı.

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Göksel’in Yeni Hikayesi “Haklıydın” Yayında!

Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla dinleyicilerin hayranlığını kazanan ve her şarkısıyla adından başarıyla söz ettiren Göksel, “Haklıydın” isimli yeni single’ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor.

Şarkının söz ve müziği Göksel’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Mix & mastering’i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.

Göksel’in yeni single’ı “Haklıydın” lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!

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Ece Seçkin’den ‘Sen Hala Ordasın’ müjdesi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sözleri ve müziği Bilal Sonses imzalı yepyeni şarkısı ‘Sen Hala Ordasın’ı müjdeledi. Yeni projesi "Sen Hala Ordasın"ın kapak görselini paylaşan Ece Seçkin'in giydiği kostüm sevenlerinin beğenisini kazandı. Yeni yıla iddialı bir başlangıç yapacak olan Seçkin'in yeni şarkısı "Sen Hala Ordasın", 4 Şubat Cuma günü dinleyicilerle buluşacak.