Sedat SARIKAYA

Muhteşem geçen 4’üncü Kariyer Onursal Ödülleri gecesine ünlü yağdı!

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından birisi olan Kariyer Onursal Ödülleri, geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. Birçok ünlünün katıldığı gecede Kenan Doğulu, Müjdat Gezen, Ufuk Bayraktar,Kadir Ezildi, Zihni Gökay, Zeynep Bastık, Kenan Doğulu, Acun Ilıcalı, İlker Kaleli, Mabel Matiz, Nilperi Şahinkaya gibi isimler ödül aldı.Ünlü Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya'da geceyi takip edenler arasındaydı bir çok sanatçı ile selfie ve bol bol resim çekildi.

Yılın en görkemli geçen büyük gala gecesinde ünlüler akın akın geldi. Kariyer Onursal Ödülleri Töreninde ‘Yılın İş İnsanı Ödülünü’, televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, ‘En İyi Yazar Ödülünü’ İskender Pala, ‘Yaşayan Dizi Efsanesi Ödülünü’ İlker Kaleli, ‘Yılın En Beğenilen Sanat Okulu’ ödülü Müjdat Gezen, ‘Yılın En Beğenilen Bestecisi Ödülünü’ Ersay Üner, ‘Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı Ödülünü’ Zeynep Bastık, ‘Yılın En Beğenilen Şarkısı’ Hanfendi ve ‘Yılın En Beğenilen Erkek Sanatçısı Ödülünü’ Mabel Matiz, ‘Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Ödülünü’ Nilperi Şahinkaya, ‘Yılın En Beğenilen Klibi Ödülü’ ‘Birbirimize İyi Gelmiyoruz’ şarkısı ile Gülçin Ergül ve klip yönetmeni Ahmet Can Tekin, ‘Yılın En Beğenilen Tiyatro Sanatçısı Ödülünü’ Elif Gezen, Yılın En Beğenilen Radyo Programcısı Reha Özcan aldı. Dayı filminde başrol oynayan "Yılın en beğenilen erkek sinema oyuncusu" seçilen Ufuk Bayraktar da geceye kızı ile geldi ve gecede onlarca seveni ile tek tek fotoğraf çekildi. gecede ödülünü aldı. Gecede sevincini içeren bir konuşma yaptı ve gece bitimi sevenleri ile bol bol sohbet etti ve yine selfie ve fotograf cekildi.

‘Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü’ Sıla’nın oldu ama sanatçı çalışmaları nedeniyle geceye katılamadı. Mini bir video gönderen Sıla, ödül için gençlere teşekkür etti.

GÖKTAY: ÖDÜLÜMÜ UKRAYNALILARA İTHAF EDİYORUM

‘Kariyer Onur Ödülü’ ise usta sanatçı Zihni Göktay’a verildi. Göktay ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, genel, akademik ve geleneksel kültürün önemine vurgu yaptı. Göktay, “Salyangoz bile geçtiği yerde iz bırakıyor biz neden bırakmayalım? Giderayak aldığım bu ödülü bugünlerde yaşam savaşı veren vatan toprağını korumak üzere çarpışan, özgürlük uğruna çarpışan, emperyalizme karşı çarpışan, Ukraynalılara ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: PLAYSTATİONDA OYNADIĞIM TAKIMI ALDIM

'Yılın En Beğenilen İş İnsanı’ ödülünü alan Acun Ilıcalı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Hayatım hep gençleri parlatmakla geçti ekibimizde de aynı şeyi yaptım. Genelde yarışmalarımda da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Allah da bana çok daha fazlasını verdi sizin şu anki enerjiniz çok güzel. Medyada başarılı oldum bir hayalim vardı. Bide futbolu deneyim dedim hep içimde kalmıştı bir takım aldım. Hep söylüyorlar playstation oynuyordun şimdi takım aldın diye gerçekten de öyle. Allah playstationda oynadığımız takımı almayı nasip etti. Bu işler öyle kolay değilmiş. Normal maçtan bir etkileniyorsan, milli maçtan iki etkileniyorsan bundan 10 etkileniyorsun. Amacımız İngiltere’de hepimizin gurur duyacağı bir takıma sahip olmak. İnşallah sizi de o takımın taraftarı yapmak. Bana, ‘bunların hiçbiri olmasaydı, anne ve baban yanında olsaydı’ deseydiniz. Ben bugün anne ve babamla bir evde oturup televizyon seyretmeyi tercih ederim. Benim hiçbir başarımı göremediler, onlarlayken okulun en kötü öğrencisiydim, ışık veren bir öğrenci değildim. Annenize, babanıza, kardeşinize bir gözle daha bakın, değerini kafanızdan çıkarmayın. Aynı zamanda da iyi idrak edin. Çünkü onlarla yaşadığınız hayattaki mutluluğu bir daha hiçbir zaman yaşayamıyorsunuz” diye konuştu.Konuşma bitimi sonrası Ünlü Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya ile çekilirken kamerada ışık açısını ayarlayan Sarıkaya'ya ışığın geliş yerine bakıp sen böle dur deyince çevredeki sevenlerini gülümsetti.

KENAN DOĞULU'NUN GENÇLERE TAVSİYESİ NE YAPARSANIZ YAPIN AŞKLA YAPIN

‘Yılın Erkek Sanatçısı’ seçilen Kenan Doğulu da ödül için teşekkür ederek, kariyer yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Doğulu, “Risk almaktan çekinmeyin, cesur olun. Her zaman ilk günkü heyecanı içinizde barındırın ve ‘ne yaparsanız yapın aşkla yapın’ demek istiyorum” dedi.Ünlü Magazin gazetecisi Sarıkaya'ya sen bugün çok selfie istedin gel çekilelim diye söyleyerek resim çekilmesi gecenin önemli anlarından biriydi.Program Çıkışında fotoğraf ve selfie çekilme taleplerini kırmamaya çalıştı.

İLKER KALELİ: DURUŞUNDAN ÖDÜN VERMEYEN HERKESE SELAM OLSUN

‘Yaşayan Dizi Efsanesi’ Poyraz Karayel ile İlker Kaleli seçildi. Ödülden dolayı gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen Kaleli, gençlere teşekkür etti. Kaleli, “Daha nice duygularda bunun gibi güzel akşamlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle şartlar ne olursa olsun çabasından vazgeçmeyen dik duruşundan ödün vermeyen herkese selam olsun” diye konuştu.Ilker Kalelide ödül gecesi çıkışı sevenlerinden yoğun fotoğraf çekilme talepleri aldı ve onları kırmadı.

Sırrı detoks!

Cenk Eren, önceki gün Kıbrıs'ta Kaya Palazzo Hotel'de sahneye çıktı. Kayahan'ın 'Sabahlar Uzak' isimli şarkısını seslendiren Cenk Eren'i seyirciler uzun süre alkışladı. Konuklarıyla da sohbet eden ünlü sanatçı, şu anki kilosunu korumak istediğini söyledi: "Aralarda 1 günlük sıvı detoksu yapıyorum. Sırrım bu." dedi.

Bursa’dan Gülben geçti!

Son günlerde verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen önceki akşam Bursalı hayranlarıyla buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gece ’de Gülben Ergen dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla olduğu kadar Tanju Babacan imzalı kıyafeti ile de göz doldurdu.

Gülben Ergen gelen yoğun istek üzerine tekrar Bursa’da Aida Sahne ‘de sevenleriyle buluşacak…

POP MÜZİĞİN YENİ YILDIZI ELİF İNCE ‘YÖN’ ŞARKISI İLE MÜZİK DÜNYASINA MERHABA DİYOR

Bu zamana kadar birçok orkestraya solistlik ve ünlü sanatçılara vokalistlik yapan Elif İnce ilk teklisi ‘Yön’ ile müzikseverlere merhaba diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Bölümünden mezun olan genç şarkıcı hem akademik eğitimini, hem de sahne deneyimini ilk şarkısı ‘Yön’ de buluşturdu.

Aşkta ağır yara almış genç bir kadını anlatan şarkının söz ve müziği deneyimli isim, romantik şarkıların prensi Onur Mete’ye , aranjesi ise Bahadır Tanrıvermiş’e ait. Klibi ise başka bir deneyimli isim, yıllarca çektiği kliplerle şarkıları adeta görsel şölene çeviren Kemal Başbuğ imzalı. POLL Prodüksiyon etiketi taşıyan tekli daha ilk dinlemede derin duygular uyandırıyor.

Yeni şarkısı ile müzik dünyasında kendine yer arayan Elif İnce ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ses sanatçısıdır.

İlk şarkısı ile hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı daha şimdiden dikkatleri üzerine topladı bile.

CEM BELEVİ VE İREM DERİCİ'DEN YILIN AŞK ŞARKISI GELDİ!

Türk Pop müzik dünyasının sevilen iki sanatçısı, "Belki" isimli aşk şarkısı için bir araya geliyor. Cem Belevi ve İrem Derici, müjdeli haberi sosyal medyalarından duyurarak hayranlarını sevindirdiler. 4 Mart’ta yayınlanan

Belki isimli şarkının sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

Cemiyet Gazino’sunun özel bölümü olarak yerini alan Belki şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturuyor.

Cem Belevi ve İrem Derici’nin Belki isimli şarkısı, 4 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Hande Yener : Güzellik merkezleri olmasaydı şimdi yüzüme bakmazdınız diyerek espriyi patlattı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, İzmit'te Sevim Alan Beauty Palace güzellik merkezinin açılışına katıldı.Hande Yener dükkanın açılışını yaptı. Mini konser veren Yener, enerjisiyle sevenlerine soğuk havada keyifli dakikalar geçirtti.

Kocaeli /İzmit'te Sevim Alan Beauty Palace güzellik merkezinin açılışı, Hande Yener'in katılımıyla gerçekleştirildi. 49 yaşındaki ünlü sanatçı, açılışta verdiği konser ile sevenlerini eğlendirdi. Güzellik merkezinin sahipleri ise Hande Yener’e sahnede eşlik etti. Kıyafeti ile dikkat çeken Hande Yener, sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca sahnede kaldı.Hande Yener güzellik merkezinin sahiplerine kaçıncı şube bu diye sordu güzellik merkezinin sahipleri 22 galiba diyerek cevap verdi.

Gençleştiriyorsanız herkes gelir!

Hande Yener sahnede "Gençlestiriyorsanız herkes gelirgelir.İnsanların tercihi biliyorsunuz ki genç kalabilmekkalabilmek,sağlıklı kalabilmek o yüzden ben öneriyorum ben kendimi böyle koruyorum.Güzellik merkezleri olmasaydı şimdi yüzüme bakmazdınız diyerek espriyi patlattı.Kendinize baktığınız zaman zamanında başlarsanız tavsiye ediyorum tabi beylere de tavsiye ediyorum kadınlar içinde var erkekler için de var biraz bu işlerden bahsetmek lazım". diyerek sahnede diğer şarkılarina devam etti ve konser bitimi aracı ile alandan uzaklaştı.

Sermet’in İlk Single’ı Yaktım ile listelerde üst sıraları hedefliyor!

Müzik dünyasına 2021 yılının sonunda bir single ile giriş yapan Sermet, Yaktım isimli şarkısını Aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sundu. Spotify, Deezer ve iTunes başta olmak üzere birçok dijital müzik platformunda yayına giren tekli için sanatçı, kendi YouTube kanalında, “klip-sanat” mutfağında üretilen bir klip de paylaştı.

Sermet 1998 yılından bu yana müzik ile uğraşıyor ve 20 yıldan uzun bir zamandır da besteler yapıyor. “Yaktım” ile ilgili olarak, “Benim için değil ama müzik piyasası için yeni bir parça oldu. Dinleyiciler arasında da ‘Yaktım Bizi Ben’ olarak biliniyor ve gördüğüm kadarıyla çok da sevilmiş” değerlendirmesinde bulunan besteci, ilerleyen dönemde yeni şarkıların da geleceğini söylüyor.

TikTok’ta 1.1 milyon izlenme

Sosyal medyada, özellikle de genç kitlenin yoğun olarak kullandığı TikTok uygulamasında #yaktımbiziben hashtag’i 1 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Sevgilisinden ayrılan bir adamın, anılarını bir kutuya koyup yaktığı hüzünlü hikayesini anlatan şarkı, TikTok kullanıcıları arasında kısa sürede akıma dönüştü.

Kendi seslendirdiği Yaktım isimli şarkısının söz ve müziği Sermet’e ait. Aranje, düzenleme, mix ve mastering ise Serkan Yeşilyurt tarafından üstlenilmiş. Pop-rock türündeki eserde klasik, akustik ve distortion gitarların stüdyo kaydında Çağrı Gözeten, basgitarda ise Görkem Onur Turan var.