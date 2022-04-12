Sedat SARIKAYA

"Bir Dilek Tut" filminin galası yoğun katılımla Kanyon AVM'de yapıldı!

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği "Bir Dilek Tut" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş'un üstlendiği "Bir Dilek Tut" filminin galası Levent'te yer alan Kanyon Avm'de 'de gerçekleştirildi.Mardinde çekilen fantastik türdeki filmin oyuncu kadrosunda, Altan Erkekli , Vildan Atasever ve Akkuş'un yanı sıra Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Alper İlker, Gün Akıncı, İhsan Berk Aydın ve Mehmet Turan Doğan yer aldı.

Galaya katılan Akkuş, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, filmin sadece çocukları hedeflemediğini, ebeveynler için de eğitici bir film tasarladıklarını dile getirdi.Bir çocuğun, akran zorbalığına karşı sevgiyle baş etme macerasının filmde ele alındığını kaydeden Akkuş, izleyiciye verilmek istenen mesajlara değinerek, "Birincisi, özellikle akran zorbalığıyla nasıl mücadele edileceği. İkincisi, hayalleri gerçekleştirmek için yapılabilecekleri ve iyi kalpliliğin önemini anlatmak istedik.

Dileklerimizin gerçekleşmesinin tek sırrının iyi kalpli olmaktan geçtiğine inanıyorum." dedi.Oyuncu Yusuf Kemal Kılkış da çekimlerin genel olarak çok eğlenceli, zaman zaman yorucu olduğunu belirterek, "Mesela Mardin'in sokaklarında geçen koşturmalı bir sahnede oldukça zorlanmıştık. Muhtemelen filmin en keyifli sahnelerinden birisidir ama 30 saatlik uykusuzlukla uçaktan iner inmez çekilmesi gereken bir sahne olarak unutamayacağımı söyleyebilirim." diye konuştu.Oyuncu Alper İlker ise "Bir Dilek Tut"un bir çocuk filmi olarak Türkiye sinemasında farklı yeri olacağına inandığını ifade ederek, "Öğretici bir yanı olduğu için aslında sadece çocuk filmi olarak ifade etmek de doğru olmayabilir çünkü yetişkinlerin de çıkartacağı pek çok ders olacaktır." ifadelerini kullandı.

Czn Burak Fish Restaurant'a tam not verdim....

Geçtiğimiz günler de Czn Burak'ın taksimde açmış olduğu "Czn Burak Fish Restaurant " adlı mekana gittim.Ekibi beni ve Mehmet Sadık adlı arkadaşımı güler yüzlü karşıladı.Menüyü istediğimde menüde gözüme bi an Balık Çorbası geldi ve Servis elemanına Balık Çorbasının lezzeti nasıl? diye sorduğumda size tavsiye ederim diye söyledi bende servis elemanına senin tavsiyene uyup balık çorbası söylüyorum dedim.Siparişini verdiğim çorbam masama geldi ve çorbanın lezzetini tatmaya başladım. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir lezzet ilk defa lezzetini denemiş olmama rağmen oldukça beğendim.Çay ikramları ile benden tam not aldılar diyebilirim.Czn Burak'da mekanındaydı kendisine günün anısına bir resim alabilirmiyiz diye söylediğimde beni kırmayarak masamıza kadar geldi ve resimlerimizi çekildik.

“Live From İstanbul Fest” Bayhan Müzik Organizasyonuyla İlk Kez 16 Nisan'da Seyircisi İle Buluşuyor.

Sena Şener, Gripin ve Teoman Aynı Sahnede.

Bir Bayhan Müzik markası olan, Türkiye’nin taptaze YouTube konser kanalı “Live From İstanbul”un ilk festivali “Live From İstanbul Fest” farklı isimleri aynı sahnede buluşturuyor.

Türk alternatif ve rock sahnesinin öne çıkan isimleri Sena Şener, Gripin ve Teoman, “Live From İstanbul Fest” kapsamında, Bayhan Müzik organizasyonuyla 16 Nisan 2022 cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde performanslarını sergileyecek. Yaş sınırı bulunmayan tek günlük festival tadındaki konserde Sena Şener, Gripin ve Teoman sırası ile sahneye çıkacak.

İkincisi 16 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava'da...

“Live From İstanbul"un ikinci festival günü ise 16 Mayıs'ta. "N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında Gripin, Sena Şener ve Evdeki Saat 'in müzikseverlerle buluşacağı "Live From Harbiye Fest" konserleri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Tüm etkinliklerin biletleri Passo'da satışta.

Aydilge'nin Yeni Single'ı "Kendimi Kırdım Ben" Tüm Dijital Platformlarda

Türkiye'nin kendi söz ve bestelerini yazan sayılı kadın sanatçılarından olan Aydilge yeni single'ı “Kendimi Kırdım Ben” ile farklı soundunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Söz bestesi Aydigle'ye ait olan şarkının düzenleme, mix ve masteringi ise Dorukhan Yalnız imzası taşıyor.

Elektronik, rock elementlerin mistik doğu motifleriyle harmanlandığı şarkısında, dünyanın geldiği korkutucu hali konu alan Aydilge, pandemi, savaş, ekonomik sıkıntılar, sosyal medya zorbalığı gibi pek çok mesele nedeniyle hepimizin yaşadığı hayal kırıklığı ve parçalanmışlığı dile getiriyor.

Sosyal Medyanın Yalanlarını Eleştiriyor...

Şarkının klibi için ünlü modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanan özel kostümler giyen Aydilge, klibin hikayesini de kendi kaleme aldı. Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, sosyal medya fenomenlerinin sanal dünyasına ve ekran bağımlılığına karşı da dikkat çekici eleştiriler yer aldı.

Aydilge’nin yeni single’ı “Kendimi Kırdım Ben” tüm dijital platformlarda yayında.

Özgür Aras, Kral Grubu'nda!

Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen televizyon, sanat camianda pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları, aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras bünyesinde Kral Fm, Kral Pop Radyo, Kral TV, Kral Pop TV, ve kralmuzik.com.tr ‘i barındıran Kral Grubu'nun Pazarlama ve İletişim Danışmanlığına getirildi.

Özgür Aras, Kral Grubu'nda basın, halkla ilişkiler, sanatçı ilişkileri, konser organizasyonları ve özel projelerden sorumlu olacak.

Özgür Aras aynı zaman da Cumartesi ve Pazar günleri Kral Pop Radyo ‘da yayınlanacak birbirinden ünlü konuklarını ağırlayacağı programa da başlayacak.

Gülben yaza hazır...

Gülben Ergen yaz konseri takvimini doldurdu. Arka arkaya vereceği konserlerle sevenleriyle yazın buluşacak olan Gülben Ergen, Türkiye'nin her yerinde olacak...

Anlaşma yaptığı yatak firmasının yeni reklam filmini önümüzdeki hafta çekecek olan Gülben Ergen kendi markası 'GülbenNaturel ' içinde şehir şehir gezip kadınlarla buluşacak. Onları dinleyip onlara güzellik sırlarını paylaşarak markasını tanıtacak. Markası Gülben Naturel‘in gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu dile getiren Gülben Ergen, 'Kullanan herkesten çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu tüm emeklerin karşılığını aldığım için ne kadar doğru bir iş yaptığımı gösteriyor' dedi.

Amerika ‘da konser…

Gülben Ergen 20 – 21 Mayıs tarihlerinde New York Türk Yürüyüşünde iki gün konser verecek. Ergen, 2 Mayıs Kıbrıs Acapulco Otel, 5 Mayıs Bodrum Azka Otel, 7 Mayıs Çeşme Şerefe, 14 Mayıs Antalya’da olacak Gülben Ergen yaz konserleri için şimdiden takvimini doldurdu.

Pınar Soykan Sessizliğini “Bilemedim” İsimli Yeni Şarkısıyla Bozuyor!

Geçtiğimiz yıllarda yayınladığı çalışması “İkimiz Adına” ile müzik listelerini alt üst eden ve uzun süre zirvede yer alan başarılı sanatçı Pınar Soykan, 8 Nisan Cuma günü yepyeni şarkısıyla müzikseverleri selamlayacak.

Sözü ve müziği milyonların ezbere bildiği şarkıların sahibi Murat Güneş’e ait “Bilemedim”in düzenlemesi ise Serkan Balkan imzası taşıyor.

Video klipleriyle adından başarıyla söz ettiren Mustafa Özen, yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Pınar Soykan, yenilenen imajıyla da dikkat çekiyor.

Pınar Soykan’ın yeni single’ı “Bilemedim” 8 Nisan Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak.

4.Ödülümü alacak olmamın haklı gururunu yaşıyorum!!

Ulusal bir basında yazma gücünü kullanmadan kendi alın terim ile tırnaklarım ile kazıyıp 3 yıldır Yeniçağrı gazetesinde yazdığım magazin üzerine sayfam ile daha önce 3 ödül aldım.Bu ödüllerime bu yıl bir yenisi daha ekleniyor.31 Mayıs'ta ünlülerin katılacağı Istanbul Şişli'de yer alan Profilo Avm'de Hevin Cümsen organizatörlügünde yapılacak Uluslararası Kariyer Ödüllerinde "Yılın En Iyi Magazin Gazetecisi" ödülünü alacağım haklı gururunu yaşıyorum.Gazeteci olmayan Pr danışmanı olan gazetecilere tavsiyem benim gectiğim yollardan bana benzemek için geçmeyin bana özenmeyin çok çalışın beni Kıskanmayın çalışın bir gün sizinde ödülünüz olur.