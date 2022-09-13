Sedat SARIKAYA

Hadise şovları ile büyüledi!

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 09 Eylül 2022 cuma akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Festival Park Kadıköy sahnesinde sevenleri ile buluştu.

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz performanslar sergilemeye devam ediyor.

Aşk Kaç Beden Giyer şarkısıyla coşkulu bir konser açılışı yapan Hadise, şarkıları, dansı ve güzelliği ile Kadıköy’lüleri büyüledi. 2 saate yakın durmadan dans edip, şarkı söyleyen Hadise, sahne üstü hakimiyeti ve tükenmek bilmeyen enerjisi ile zirvedeki yerinin yine hakkını verdi.

Son yılların en güçlü slow şarkılarından biri olan ‘Küçük Bir Yol’un hikayesini anlatan Hadise, altın rengi mini elbisesi ile göz kamaştırdı.

Yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında konserler veren Hadise, uzun soluklu kariyerine tüm hızıyla şarkılar yayımlayarak devam ediyor.

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Sarı Şeker Gülben!

Her şarkısıyla zirveye yerleşen bu yaz arka arkaya verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen , önceki akşam kış sezonunun ilk konserini Kıbrıs’ta verdi.

Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen sahne aldığı Limak Cyrucs Deluxe Hotel’de yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Giydiği sarı elbisesiyle “Sarı Şeker Gülben” diye seslenen hayranlarıyla sahne den inerek hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen, gelen yoğun istek üzerine Ekim ayı içerisinde tekrar Kıbrıs’ta sahne almak için anlaştığını ve Bursa, Manisa, Balıkesir ve Ankara ‘da vereceği konser tarihlerini sosyal medya hesabından geceden fotoğraflarla sevenleriyle paylaştı.

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Pınar, 'Mış Gibi' ile döndü...

Pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Pınar Soykan, “Mış Gibi” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözü ve müziği Sezen Aksu, düzenlemesi ise Alper Atakan imzası taşıyan şarkıyı daha önce Gülben Ergen'de seslendirmişti.

Onur Sarsıcı yönetmenliğinde Kilyos’ta çekilen video klipte Pınar Soykan, yenilenen ve dönem modasını yansıtan imajı da dikkat çekiyor. Pınar Soykan, fotoğrafları için Safa Gülsoy objektifinin karşısına geçti.

2011 yılında yayınladığı 4 şarkılık “Kına” adını verdiği single albümünün ardından tüm dijital platformlarda şimdiye dek 1 albüm, 13 single yayınlayan Pınar Soykan, son şarkısı “Bilemedim” ile büyük başarı yakalamış tüm ulusal radyo ve televizyonlarda yaz boyunca yer almıştı.

Hayli heyecanlı ve gelen yorumlar karşında çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Soykan’ın yeni single’ı “Mış Gibi” Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.

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Gökhan TÜRKMEN'Den yine rekor kıracak yeni şarkı!

Sessiz sedasız gelen ve türk pop müziği janrasına adını altın harflerle yazdıran MAHŞER’in ardından, müzikal çalışmalarına aralıksız devam eden Türkmen, üretmeye devam ediyor. Var olabilme gücünün üretime dayalı olduğunu her fırsatta vurgulayan sanatçı, 9 Eylül’de SENİNLE BEN adlı yeni teklisini sevenleri ile buluşturacak. Sözleri, müzisyen-oyuncu Mert Carim’e, müziği Gökhan Türkmen’e,aranjesi Gökhan Türkmen ve Mert Carim’e, mixi ve sound tasarımı ise Tunç Çakır’a ait olan tekli için sanatçı; “Ritmi, soundu ve minimal yapısıyla hissiyatı yüksek bir aşk şarkısı olan “Seninle Ben” sözleriyle de aynı derinliği taşımakta. Yoğun duyguların içerisinde hapsolabileceğiniz bir süreç. Kalbinizin de arada bir ritmin dışına çıkabileceğinin göstergesi.” diyor.

Gökhan Türkmen’e yeni teklisinde, uzun yıllardır aynı sahneyi paylaştığı orkestrası GTband eşlik ediyor. SENİNLE BEN cool ve modern tavrı ile döneminin hit işlerinden biri olacağının sinyalini verirken, teklinin kapak fotoğrafı Hakan Adil, styling ise Emre Erdemoğlu imzası taşıyor.

Klip yönetmeni: GÖKHAN TÜRKMEN

Müzikal yolculuğu boyunca farklı yönetmenlerle çalışan Gökhan Türkmen, ilk defa kendi klibi için kameranın arkasına geçti. Klibin yönetmenliğini yapıp, oyunculuk performansını da sergileyen Gökhan Türkmen’e görüntü yönetmeni olarak yıllardır birlikte çalıştığı Gökhan Fırat eşlik etti. Kamera arkasını çok sevdiğini söyleyen Gökhan Türkmen’i bundan sonra da bu alanda farklı çalışmalara da imza atacağını dile getirdi.

Üretime durmaksızın devam eden Türkmen, SENİNLE BEN’in ardından 3 yeni şarkı daha yayınlayacağını duyurdu. Belli ki Türkmen, müzikseverlerin heyecanlı bekleyişini yeni dönemde karşılayacak!

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Athena Harbiye'de coşturdu!

ATHENA, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Büyük Bir Konsere Daha İmza Attı

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” kapsamında Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, For Real ile başladığı konserinde ‘Kafama Göre’, ‘Ben Böyleyim’, ‘Serseri Mayın’, ‘Arsız Gönül’, ‘Yaşamak Var Ya’, ‘Skalonga’, ‘Her Şey Güzel Olacak’ gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra ’Aldırma Gönül’ gibi farklı müzik türlerinden örnekleri de yorumladılar.

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Her konserinde sahne üstünde sürprizler yapmayı seven Athena’nın bu seferki konuğu; Gülinler oldu. Gülinler, ‘Senden Benden Bizden’ ve ‘Dilek Taşı’ şarkılarında gruba katıldı. Bu performans Harbiye seyircisi tarafından büyük alkış aldı.

Güçlü ve yüksek enerjili sahneleri ile her zaman sıra dışı işlere imza atan Athena, hem görsel hem de işitsel sonbaharın en etkileyici performanslarından birini daha sergileyerek, hafızalarda yer edecek iki saatten fazla süren bir konser gerçekleştirdi.

Athena konserine gelen hayranları Harbiye'ye de her şarkıya ayakta büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, yaz boyunca hız kesmedikleri konserlerine sonbaharda da ara vermeden devam edecek.

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ATİYE, GÜZELLİĞİ VE PERFORMANSI İLE MEST ETTİ

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, Bursa Orhaneli düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında sahne aldı.

Atiye, yüksek tempolu sahnesi ile yaklaşık iki saat boyunca ne coşkusunu düşürdü ne de temposunu.

Atiye’yi dinlemek için 20 bin kişi, dev bir koro halinde şarkılarına hiç durmadan eşlik etti. Birbirinden hareketli parçalarıyla kendisini izleyenlerde büyük alkış topladı.

Konsere, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yapan Atiye, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik şölenine çevirdi.

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The Berto&Pirana "Ellerimi Bırakma" dedi!

Son dönemin yükselen yıldızlarından Gerçek adı Arif Gelen olan The Berto 1994 yılında Adana da dünya ya gelmiştir.Müzik dışında ticaret ile uğraşan The Berto Şu anlık tiktok videoları ve cover şarkıları ile tanınıyor.Müzik hayatına küçüklüğünden beri dahil olan sevilen sanatçı müzik geçmişi ile müzik piyasasında yeni birisi değilim diyor.Müziğe olan ilgisinin hayatına renk verdiğini dile getiriyor.Son söylediği şarkısında hitapta bulunduğu kişinin aslında bir kadın değilde müziğe olan ilgisi olduğunu şarkısında beyan ediyor.

Sosyal Medyada çok paylaşılan muhteşem şarkının Söz Müziği The Berto (Arif Gelen) ve Pirana (Şahin Gümüş) yaparken Şarkının Yönetmenliğini Hüseyin Akbaş üstlenmiştir