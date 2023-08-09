ÖZCAN DENİZ ORHAN GENCEBAY’IN DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDEN KUTLADI

Bodrum Yalıkavak Günay’da sahne alan Özcan Deniz kendisini dinlemeye gelenlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçıyı dinlemeye gelen konukların neredeyse yüzde yetmişi bayan seyirci olması dikkatlerden kaçmadı. Birbirinden hareketli parçaları ile 3 saat sahnede kalan Özcan Deniz misafirlerini zaman zaman coşturdu zaman zaman da romantik parçaları ile hüzünlendirdi.

Gecenin ağır konuğu Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’dı. Önceki akşam ünlü sanatçının yeni yaş vesilesi ile Günay’ın sahibi Bayram Yıldız, üstad için doğum günü sürprizi yaptı.

Özcan Deniz sanatçı büyüğünü övgü dolu sözlerin ardından kendisininde “Orhan Gencebay Bir Ömür” albümünde okuduğu “Vazgeç Gönlüm” ve “Bir Teselli Ver” parçalarını okuyarak Orhan Gencebay’ın doğum gününü kutladı. Öte yandan Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte üfledi.

DEVLERİN “AŞKLAYALIM” BULUŞMASI

ŞEHRAZAT BİR ÖMRÜN HİKAYESİ VOLUME 1 TRİBUTE ALBÜMÜNÜN ÇIKIŞ ŞARKISI "AŞKLAYALIM" SÜPERSTAR AJDA PEKKAN TARAFINDAN COVER OLARAK YORUMLADI

Türk pop müzik tarihinin en önemli bestecisi, Şehrazat 1990 senesinde Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" şarkısıyla Türk pop müziğinin endüstriye dönüşmesinde yeni bir kapı açtı.

Türkiye’nin en önemli 12 yıldızı tarafından Şehrazat’ın hala çok ünlü ve popüler olan eserlerinin olduğu Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute saygı albümünün çıkış şarkısı “Aşklayalım “ Süperstar Ajda Pekkan tarafından cover olarak yorumladı.

Prodüktörlüğünü Atilla Şen’in yaptığı Coverz & DMC etiketiyle piyasaya çıkacak olan Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute saygı albümünün Süperstar Ajda Pekkan tarafından yorumlanan “Aşklayalım” söz & müziği ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’a düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait olup Mix Mastering çalışmaları IMS Mix Mastering tarafından tamamlamadı.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’ın albüm kapağı ve Süperstar Ajda Pekkan’ın “Aşklayalım“ şarkı kapağı yapay zeka ile üretildi. Dünden bügüne 14 potre fotoğrafının ortak anlatımının oluşturduğu yapay zeka fotoğrafları son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı. Bu yapay zeka fotoğrafları Onur Özışık imzası taşıyor.

SAHNEDE ZEYNEP BASTIK VE EMİR CAN İĞREK’TEN SÜRPRİZ DÜET

Dün akşam Uludağ Müzik Festivali’nde 10 bin kişiye konser veren Zeynep Bastık sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnesinde ağırladığı Emir Can İğrek ile yaptıkları düet büyük alkış aldı…

Zeynep Bastık dün akşam Uludağ Müzik Festivali’nde büyük bir kalabalığa konser verdi. 10 binin üzerinde bir seyirci kitlesinin izlediği konserde Zeynep Bastık sevilen şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyledi. Bastık müziğiyle olduğu kadar seçtiği farklı sahne tarzıyla da ilgi gördü.

Festivalde Zeynep Bastık’tan önce konser veren Emir Can İğrek, sürpriz yaparak Zeynep’in sahnesine de çıktı. İkili birlikte “Dargın” şarkısını seslendirdi.

Bu ayı yoğun bir konser programı ile geçirecek olan Zeynep Bastık, 12 ve 26 Ağustos'ta Çeşme'de Mano Del Sol'de, 18 Ağustos'ta Göktürk'teki YBY Woods'da ve 25 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.

SİMGE’Yİ BIRAKMADILAR

Dün akşam Nevşehir, Göreme’deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge’yi hayranları konser sonrası da bırakmadı. Alandan ayrılmak üzere olan Simge kendisini bekleyen fanlarını görünce aracından inip onlarla şarkı söyledi.

Simge dün akşam Nevşehir, Göreme’deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 farklı şehirde düzenlenen, ülkenin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşti.

40 bin kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. Sahneden inip şarkılarını seyircinin arasında söyleyen Simge hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgi o kadar büyüktü ki sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından indi, tekrar onlarla poz verdi.

Sefo ile Coke Studio Türkiye projesi için yaptıkları ‘Görmem Böylesini’ şarkısı çok beğenilen Simge bir hayranının “Siz Barbie, Sefo da Ken. Şarkınıza bayıldık” demesi üzerine gülümsedi. Ardından hep birlikte ‘Görmem Böylesini’ şarkısını söylediler.

Resul Dindar Ankara’yı Salladı…

Karadeniz Müziğinin sevilen sesi Resul Dindar yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kastamonu Abana Festivali’nin ardından geçtiğimiz cumartesi akşamı Ankara / Altınpark’ta binlerce dinleyicisine şarkılar söyledi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte yaz konserlerinin rekor katılımı olduğu söylendi…

Sahnede bitmeyen enerjisiyle, yaklaşık 3 saat sahne performansı gösteren sanatçı, Karadeniz ezgilerinin yanı sıra Ankara havalarıyla da seyircilerden büyük alkış aldı, sahneden inip seyircilerin arasında da şarkılarını söyleyip sevenleriyle fotoğraf çekilerek büyük sevgi topladı…

Konser programı aynı hızla devam eden sanatçının sıradaki konserleri; İstanbul Başakşehir Festivali, Alanya Selge Beach ve Arhavi Kültür Sanat Festivali şeklinde devam ediyor…

MAWİSH BEACH’TEN ÖNEMLİ KARAR

O SANATÇILARIN ŞARKILARI ÇALMAYACAK!

Yaz boyunca birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapan Mawish Beach binlerce yerli ve yabancı turistin eğlence durağı haline gelmeye devam ediyor. Sezon boyunca her hafta 2 sanatçıyı ağırlayan işletme, güvenli ve kaliteli eğlencenin adresi olarak eğlence sektörünün vazgeçilmezi oldu.

Milyonlarca lira ödemeler yaparak işletmede konser etkinlikleri düzenleyen Mawish Beach İşletme Sahibi Osman Barut ise sitem dolu bir paylaşımda bulunarak mekanlarda sahne almak istemeyen sanatçılara karşı bir protesto başlattı. İşletme sahibi Barut: “Bizim gibi mekanlar sayesinde birçok sanatçının şarkıları çalıyor. İşletmelerimizdeki atmosferin etkisiyle sanatçıların şarkıları insanların akıllarında ve ruhlarında bir etki yaratıyor. Bu sayede şarkıları daha çok dinleniyor ve etkileşimleri artıyor. Lakin son zamanlarda sanatçı menajerlerinin ve sanatçıların anlamsız kaprislerine maruz kalıyoruz. Mekanlara çıkmak istemiyorlar. Bunu unutmayın bizim gibi işletmelerde binlerce kişi çalışıyor. Ben mekana çıkmıyorum diye bir lüksünü olamaz” dedi.

Pandemi dönemindeki müzik sektöründeki sorunlara dikkat çeken Barut: “Bizleri pandemi zamanı arayıp mekanlarımıza çıkmak isteyen, araya birçok aracı koymak isteyen sanatçılar bu aralar bizleri görmezden gelmeye çalışıyor. Biz mekan sahipleri olarak sürekli bu sektörde var olduk olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mawish Beach Disco işletmesi olarak mekanlarına çıkmayan sanatçıların şarkılarına yer vermeyeceklerini dile getiren Barut: “Bizler bu konuda çok keskin kararlar aldık. Artık mekanlarda çıkmak istemeyen hiçbir sanatçının şarkılarını işletmelerimizde duyamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Emrah Şahin düzenlediği ödül töreniyle İzmir'i salladı!

İzmir'de düzenlenen muhteşem gecenin yönetmenliğini Sanatçı kimliği ile bildigimiz Emrah Şahin'in yaptığı Altın Halka Ödülleri çok sayıda ünlü sanatçı , oyuncu , iş kadınları ve iş adamlarını ödüllendirerek ev sahipliği yaptı.

2023 yılında düzenlenen görkemli organizasyonlardan Altın Halka Ödülleri'nin sunuculuğunu Miray Özkaya ve Hakan Taner Çapın yaptï.Sanatçı Emrah Şahin yeni şarkısı " Benden bu kadar " Adlı çalışmasıyla Geceye imza attı.

Altın Halka Ödülleri geceye Muhteşem bir giriş yaptı.Geceye katılan misafirler ödüllerini aldıktan sonra dans şovu ile gece sona erdi.

GÜLİZ AYLA AN’DA İLE YAZA RENK KATTI

Türk popüler müziğinin farklı isimlerinden Güliz Ayla, listelerde başarılı bir grafik yakalayan An’da şarkısının şimdi de remiks’ini yayımladı. Tüm dijitallerde yerini alan, Güliz Ayla’nın kariyerine eklenen bu remiks Erk Emindayı imzasını taşıyor.

An'da'nın bu remiksi, temel olarak Roland J-60 gibi 80'lerin üç farklı popüler sentezleyicisinden oluşuyor. Temel amaç, dinleyicilere 80'ler Amerika'sında bir genç olma havasında bir türkçe pop şarkı dinlemenin nasıl olacağını tattırmaktı. Bas sesinin kendisi 60'ların en popüler bas gitarlarından biri olmasına rağmen, genellikle 80'lerin birçok popüler şarkısında kullanılmış ve tam da bu yüzden bu remix için bas sesi olarak seçilmiştir ve hiç şüphesiz en popüler olanlardan biridir. remiksin retro synthwave havasını yaratan ana unsurlar.