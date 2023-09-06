A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 setlerle mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, kıran kırana geçen final mücadelesinde Türk kadın voleybolcularımız, kararlı bir oyunun ardından Sırbistan'ı yenmeyi başardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan tarihi maçta Sırbistan’ı mağlup eden Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazarak Avrupa şampiyonluğuna adını altın harflerle yazdı.

Maçı Torbalı halkıyla birlikte nefes nefese izledik. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tarafından Korulukta kurulan dev ekranda maçı izlerken hop oturduk hop kalktık adeta. Koruluk "Türkiyem" sesleriyle yankılandı. Final maçında sandalyelerde yer bulamayan halk yeşilliklerde oturarak maçın son dakikasına kadar nefesini tutarak izledi.

Tesadüfen ortak olduğumuz bu anlamlı gecede moraller hiç bozulmadı. Son ana kadar umudumuzu kaybetmedik. "Filenin Sultanları"na tüm Türkiyem güvenmişti. Sayı aldığımızda Sırbistan karşısında heyecan ve mutluluğumuz dorukta iken, sayı kaybettiğimizde ise moralleri asla bozmadık. "Sultanlar"ın başaracağına inanmıştık. Takımın yıldızı Melissa Vargas 41. sayıyı kazandırırken adeta "41 kere maşallah" dedirtti.

Filenin Sultanları ikinci seti Melissa Vargas'ın olağanüstü performansıyla 25-21 kazanmayı başardı.

Sırbistan, üçüncü sette 25-21 galip gelerek toplamda 2-1 öne geçti. Ancak Türk kadın voleybol takımı, dördüncü sette gösterdiği etkileyici oyunla 25-22 kazanarak maçı son sete taşıdı.

Çekişmeli ve adeta nefeslerin tamamen tutulduğu maçın son setinde Filenin Sultanları, 15-13'lük skorla, Türk voleybol tarihinde bir ilke imza attı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu Erik Dalı şarkısıyla oynayarak kutladı.

BAŞKAN MİTHAT TEKİN'E TEŞEKKÜRLER

Maçın ardından Torbalı halkıyla birlikte "Ankara havası ve Erik Dalı oyun havalarını oynayarak zaferin tadını doyasıya çıkarttık. Bu vesileyle, böylesine anlamlı, özel ve güzel atmosferi Torbalı halkına ve bizlere yaşatan Torbalı Belediye Başkanı sayın Mithat Tekin'e teşekkürler.