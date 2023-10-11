Nilay Dorsa Aynen şarkısı ile müzik listelerine geri döndü!

Nilay Dorsa Aynen ile iddialı bir dönüş yaptı!

2000 yılında Best Model yarışmasıyla taçlanan,yıllardır mankenlik hayatıyla tanınan tescilli güzel,ünlü manken Nilay Dorsa ilk single çalışması ”Afrodizyak” ile 2010 yılında müzik hayatına adım attı.. İlk klibini “Aşk Plajı” adlı şarkısına çeken Nilay Dorsa,aynı single da yer alan Zülfü Livaneli’nin “Leylim Ley” adlı eserini de coverlayarak yorumladı.Nilay Dorsa daha sonra “Harbie Kız”, ardından bir Yıldız Tilbe şarkısı olan “Sana Şarkı Söylerim” den sonra,“Xlarge”, “Bu Yaz”, “Vay be” ve “Caka” adlı çalışmalarıyla müzik dünyasında yerini aldı.Nilay Dorsa bu kez de yeni single çalışması “Aynen” ile müzik severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor..

Nilay Dorsa “Aynen” adlı şarkısı hakkında şunları söyledi;

Slogan bir şarkı yaptım..Şarkım günümüz ‘toksik ilişkileri’ anlatıyor.

Yalanlar,aldatmalar,ihanetler sonucu tatmin olamadığımız,güvensiz yaşanan ilişkiler günümüz ‘toksik ilişkileri’ oldu artık..mutsuzluğu alışkanlık haline getirip buna bağışıklık kazandık adeta.“Aynen” bu yıpratıcı bağışıklığa karşı gücünü simgeliyor.

Bundan boyle “Aynen” mutluluk mottomuz olsun.

Nilay Dorsa “Aynen” adlı şarkısına ‘özgürlük ve hoşgörü’ ülkesi olarak adlandırılan Tayland Phuket adasında klip çekti.. Nilay Dorsa’nın bu çalışmasıyla beraber son yaptığı 3 çalışmasının klibi Phuket adasında çekildi. Tam bir doğa aşığı olarak kendisini ifade eden Nilay Dorsa ‘Phuket adasının doğasına,etnik havası ve egzotik yapısına hayranım,beni adeta büyülüyor,buraya aşığım’ dedi. Kendisini ‘amazon kadını’ olarak ifade eden Nilay Dorsa savaşçı ve mücadeleci kimliğini de klipte yansıttığını belirtti..Kendini ‘Zeyna’ karakterine benzettiğini söyleyen Nilay Dorsa klibinde bu savaşçı ruhunu, gerek Phuket adasının atmosferiyle,gerekse kostümleri, saç ve makyajıyla bütünleştirerek gösterdiğini ifade etti.

Söz müzik: Hakan Gülbiten

Düzenleme: Voltran Crew

Mix-Mastering: Voltran Crew

Fotoğraflar: Ekrem Yiğit

Klip yönetmeni: Ramtinez

Color: Emrah Tekin

Kostümler: Mitra Kostum

Duygu Eskin: Sevenlerimin destekleri çok önemli!

Müzik sektörüne kazandırdığı şarkılarla başarılara imza atan Duygu Eskin Ft & N1Kotyn imzalı yeni teklisi "Sor"u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Büyük ses getirmesi ve listelerde zirveyi zorlaması şimdiden beklenen Sözü ve Müziği Sanatçının kendisine ait olan "Sor" un Rap sözlerini N1Kotyn yazdı.Aranje ve Mixmasteringini Halil Engin'in üstledniği "Sor" un klibi Murat Toparlı tarafından çekildi."Sor" tüm dijital platformlarda ve klibiyle Duygu Eskin You Tube kanalında.Duygu Eskin şarkısı ile " Şarkım için çok çalıştık .Sevenlerimin beğenisine sunduk. Yepyeni bu teklim ile daha büyük kitleye hitap edebileceğimi düşünüyorum. Onların destekleri çok önemli " diyerek açıklamalarını bitirdi

NOSTALJİ KRALİÇESİ İLE MUHTEŞEM DÜET

İstanbul Günay Restaurant'ta önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Usta sanatçı konserini ‘Yanlızım’ şarkısıyla başlatırken gece boyunca ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Yalan’ 'Bebeğim',

'Kara Üzüm Habbesi', "Kim Bu Göz Önünde ki Yabancı", "Aramam Sormam" ve "Nankör Kedi" gibi imparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi.

Gecenin sürprizini Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu Günay'da alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi. İmparator Muazzez Ersoy"u sahneye davet ederken ikili"Yeşil Ördek", "Sevda Yüklü Kervanlar", "Urfalıyam Ezelden" ve "Bir Fincan Kahve Olsam" şarkılarını birlikte seslendirdi. İbrahim Tatlıses ile Muazzez Ersoy'un muhteşem düeti büyük alkış aldı.

"Sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim"

"Mehmet Ali Erbil bende önce evlenecek olursa yakarım onu"

İbrahim Tatlıses oyuncu Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinmeden geçmedi. Mehmet Ali Erbil bende önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi sözünü de tutacağına eminim bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim diyerek gecenin bombasını patlattı.

Büstiyerinin kopçası açıldı





Kış sezonunun gelmesi ile birlikte yoğun konser maratonuna başlayan Ömür Gedik, iki gün üst üste Ankara ve İstanbul Günay’da sahne aldı. İstanbul'daki konserinde büstiyerinin kopçası kopan Gedik frikik vermemek için sahnesine ara vermek zorunda kaldı. “En korktuğum şey başıma gelmek üzereydi. Büstiyerim tamamen açılsaydı sahneden ağlayarak inerdim. Nazar çıktı herhalde” diyen Ömür Gedik sevilen şarkılarıyla programını tamamladı.

Ufuk Çakır eğlenceli bir şarkı ile geri döndü.

Yayınladığı şarkılar dijital platformlarda milyonlar dinlenen Ufuk Çakır, söz ve müziği kendisine ait olan “İnadına”

isimli yepyeni şarkısıyla herkesi eğlenceye davet ediyor.

Sitemli sözlerini enerjik bir melodiyle birleştiren besteci, şarkısında hüznün ve neşenin bi arada buluştuğunu belirtiyor.

Şarkının düzenlenmesinde Okan Akı imzası bulunuyor. “inadına” isim bu eğlenceli şarkı Fabrika prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Youtube’da yayında.

''OĞUZ SARAL''DAN SEKTÖRE YENİ BİR ''MASKE''!

10 DANSÇI VE PAPAĞANLA KLİP ÇEKTİ!

TİKTOK AKIMLARININ YENİ ŞARKISI ''MASKE''!

Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden ''Oğuz Saral''; yeni şarkısı ''Maske''yi müzikseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Kendine has sesiyle ve tarzıyla dikkat çeken genç sanatçının yeni şarkısının sözü ve müziği Şükran Burcu Görcün & Fatih Mehmet Görcün imzası taşırken şarkının mix & mastering çalışmalarını ise Özgür Yurtoğlu üstlendi.

Enerjisiyle ve üretkenliğiyle dikkat çeken ''Oğuz Saral''ın yeni şarkısı ''Maske'', farklı ve göndermeli sözleri eşliğinde kısa sürede TikTok akımlarının yeni şarkısı olmaya aday...

Fatih Mehmet Görcün'ün ''Nüans'' adını taşıyan 4 şarkılık albümünün çıkış şarkısını seslendiren ''Oğuz Saral''ın yeni şarkısının yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor.

10 profesyonel dansçı ve bir papağanın rol aldığı ilgi çekici sahnelerden oluşan ve görsel bir şova dönüşen sürükleyici klip; İstanbul'da kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlandı.

''Oğuz Saral''ın yeni şarkısı ''Maske'' FmG Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

İREM DERİCİ’NİN HARBİYE ZAFERİ ÇITAYI UZAYA YÜKSELTTİ!

Bugüne dek dev prodüksiyonlu unutulmayacak konserlere imza atan İrem Derici dün akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde yaptığı şovla çıtayı bu kez uzaya yükseltti! Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir konser sunan İrem Derici iddialı bir giriş yaptığı show girl’lüğün hakkını sonuna dek verdi!

İrem Derici bir aydır aralıksız hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Harbiye Açık Hava konserinden dün akşam zaferle çıktı! Son yılların en büyük prodüksiyonuna imza atan Derici ve ekibi uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir şovla İstanbul seyircisinin karşısındaydı. Geçmişte de benzer sahne şovları hazırlayan İrem Derici bu kez çıtayı zirveye taşıdı ve bir “show girl” olarak adını Harbiye sahnesine altın harflerle yazdırdı.

Dün gece kimsenin yapamadığını yapan İrem Derici’nin sahne şovu için tam 3 milyon TL harcandı! 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıkan Derici’nin konserinde toplam 150 kişi çalıştı. Marakeş, Amsterdam, İstanbul ve New York başlıklı dört bölümden oluşan konserde her şehir için ayrı dekor, ışık ve kostümler hazırlandı. İrem Derici sahnesine “Beton’un Yeri” adını verdi. Bu sahnede ışık şovları ve şarkılarıyla müthiş bir atmosfer yaratan İrem Derici hem görsel hem de işitsel anlamda Harbiye’de zaferini ilan etti!

Konserin en özel anlarından biri de İrem Derici’nin Atatürk’ün sevdiği şarkıları akustik olarak söylediği bölümde yaşandı. Bir aydır ekibiyle aralıksız provalar yapan İrem Derici her detayı eksiksiz düşünmüştü. “Ben bu işim ‘Messi’siyim” diyen İrem Derici muhteşem geçen gecenin sonunda dakikalarca alkışlandı.

‘KİMSEYE HESAP VERMEM’

Seyircisiyle bol bol sohbet eden İrem Derici’nin “Magazincilere bozuldum biraz. ‘Neden bu kadar sık sevgili değiştiriyorsunuz?’ diye sordular. Dedim ki ‘Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın’. Az bile sevgili değiştiriyorum, herkes kendi hayatına baksın, 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem” sözleri büyük bir tezahüratla karşılandı.