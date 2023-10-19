DERS NİTELİĞİNDE ALBÜM

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca,23 yıllık ve 11 albümlük kariyerini gerçek, steril müziğin bütünleşmiş “The Best In Symphonic”, albümü ile taçlandırıyor

Bu büyük eser dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazır. Dünden bugüne Işın Karaca’nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları tek cümle ile “nefes kesici”. Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı. Yeniden moda olmaya başlayan senfonik konserlerin sevinçi tarif edilmez ve fakat bu albüm ile konser konseptlerin arasındaki en büyük fark aranjmanların dünya standartlarına göre yazılım ve çalımı Bu albümde Türkiye’nin en önemli müzisyenleri yer aldı.

Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır. Işın Karaca; ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir pop/senfonik albümü hazırlandı. Seçkin dinleyicilerimiz büyülenmeye hazır olsun. Tıpkı Sting, Chris Botti, George Benson ve George Micheal gibi ölümsüz müzisyenlerin yolunda yürümek büyük bir vizyon ve özveri gerektirdi. Işın Karaca, şimdiden önümüzdeki bir yıl boyunca hem ülkemizde hem de yurt dışında bulunan senfoni orkestraları ile birlikte konser vermek için turne programına başladı.

ARAS’IN 13’ÜNCÜ KİTABI “AŞK AYRILIKTAN DA ACI” OKURLA BULUŞTU

İletişim dünyasının duayeni Özgür Aras, Sayfa 6’dan yayımlanan 13’üncü kitabı “Aşk Ayrılıktan Acı” ile artık edebiyat dünyasının da demirbaşlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Okurlarının karşısına İstanbul’dan Ege’ye uzanan, aşk ve acıyla harmanlanmış romantik bir hikâye ile çıkarken kıvrak dili ve keyifli anlatımıyla artık usta yazarlar arasında yerini almaya hazır olduğunu gösteriyor.

Müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan ünlü iletişimci Özgür Aras meslek hayatında 30’uncu yılını kutluyor. Sık sık çalıştığı ünlü isimlerle gündeme gelen Özgür Aras, edebiyat dünyasında bir yazar olarak çıktığı yolculuğu da 13’üncü kitabıyla kutluyor. Bugüne dek deneyimlerini kıvrak bir dille kâğıda dökerek 12 kitap yayınlayan Özgür Aras, Sayfa 6’dan çıkan “Aşk Ayrılıktan Acı” romanıyla artık ciddi yazarlar arasında kendine bir yer ediniyor.

Özgür Aras’ın edebiyatta artık ustalık dönemine girdiğinin habercisi olan “Aşk Ayrılıktan da Acı” yıllarca emek harcadığı çalkantılı ilişkiden aniden terk edilerek çıkan Leyla’nın Sığacık’a yaptığı yolculukla başlıyor. Bu yolculuk Leyla’nın yazar tarafından sözcüklerle adeta bir iğne oyası gibi işlenen değişiminin başlangıcı olarak okura da cesaret veriyor. “Aşk Ayrılıktan da Acı” Leyla’nın öyküsünün dışında bambaşka ilişkileri de ele alırken okura kendi hayatını sorgulamak için bir yol açıyor.

“GERÇEK HAYATTAN ESİNLENEREK YAZDIM”

Özgür Aras romanıyla ve yazma deneyimiyle ilişkisini şu sözlerle anlatıyor: “Dilimin söyleyemediklerini en güzel yazarak anlatıyorum. Söyleyemediklerimi söyleyebilmenin en güzel yolu yazmak… Anlatamadıklarımı ve söyleyemediklerimi de sadece kitaplarımda dile getiriyorum. Konuşsam kelimeler uçar gider, sadece birkaç kişinin kulağında kalır. Ama yazdıklarım çok kişiye ulaşır, hiç olmadık bir yerde kendini hatırlatır. Kalıcı izler bırakır. Kitabımı ve kahramanlarını gerçek hayattan esinlenerek yazdım. “Aşk Ayrılıktan Da Acı”da yaşattıklarınızı, yaşadıklarınızı bir kez daha hatırlayacak ve sorgulayacaksınız!”

ZEYNEP BASTIK MERSİN’İ FETHETTİ

Dijital müzik platformu Spotify’ın ‘Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen kadın sanatçılar’ listesinde 2 numara olan Zeynep Bastık, şarkılarıyla yakaladığı başarıyı konserleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Bastık dün akşam Mersin Gençlik Festivali kapsamında verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarıyla dijital platformların çok dinlenenler listelerinden eksik olmayan Zeynep Bastık, Spotify’da Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinde 2 numara olmuştu. Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Zeynep Bastık sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor.

Zeynep Bastık dün akşam 2. Mersin Gençlik Festivali kapsamında Özgecan Aslan Meydanı’nda konser verdi. Binlerce kişinin toplandığı alanda adeta bir sevgi seli yaşandı. Hayranları şarkılarını Zeynep Bastık ile tek bir ağızdan seslendirirdi. Zeynep Bastık Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

CANDAN ERÇETİN’DEN TARİHİ AMBİYANSTA MUHTEŞEM PERFORMANS

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, önceki akşam Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseptiyle tarihin beşiği Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Muhteşem konserde Candan Erçetin’e İSP Senfoni Orkestrası, Candan Erçetin Orkestrası, Etnik Sazlar, A Capella Gramofon Korosundan oluşan 85 kişilik görkemli bir orkestra eşlik etti.

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserine “Bu şarkılarla Atatürk’ün duygularını hissetmeye, düşüncelerini anlamaya ve yorumlamaya çalıştık” sözleriyle başlayan Candan Erçetin, hep bir ağızdan seslendirdiği şarkılarla sevenlerine zaman zaman duygu dolu anlarda yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği, Askerlik yılları, Savaşları, Zaferleri, Genç Türkiye Cumhuriyeti, Hastalığı, Ölümü, Övgü ve 100. Yıllık Cumhuriyet kronolojisiyle oluşturulmuş repertuarda “Manastırın Ortasında, Çökertme, Çalın Davulları, Efelerin Efesi” gibi şarkılar yer aldı.

Kerkisolfej Organizasyonu'un düzenlediği etkinlikte Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici atmosferinde birlikte binlerce hayranıyla buluşan Candan Erçetin, yıllar önce arkeolog olarak çalıştığı Antik Kent Efes’te sahne almanın verdiği mutluluğu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etti.

Muhteşem performansıyla hayranlarına uzun süre unutamayacakları bir akşam yaşatan Candan Erçetin, konserin son bölümünde dakikalarca ayakta alkışlandı.

CEREN GÜNDOĞDU ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Türkçe Pop’un yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu’nun 2024 yılında yayınlayacağı ve tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak olan 2. stüdyo albümünden ilk şarkı “Aşinayım” dinleyiciyle buluştu.

CGC Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu, düzenlemesi Can Atasever, mix mastering’i Akın Erdem Kadız’a ait olup müzik video yönetmenliğini ise Onur Cabi üstlendi. Ceren, “Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim; acıyı unutmuyoruz ama iyileşmenin türlü yolunu keşfediyoruz. Her defasında. Tekrar tekrar. Çünkü bizler kalbimizin kırılmasına ve ardından yine yollara düşme gücü bulmaya, bu sahici döngüye fazlasıyla ‘aşinayız’ kız kardeşlerim.” diyerek anlatıyor şarkının hikayesini.

BESTE AÇAR'A ŞEHRAZAT HEDİYESİ

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar yeni teklisi 'Timsah Gözyaşları'nı Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayımladı.

Sözü müziği Şehrazat'a düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait şarkının video klibini Ahmet Can Tekin çekti. Beykoz Kundura Fabrikasında 14 saat süren çekimlerde Beste Açar'a, dizi ve reklamlarda oyuncusu Hakan Akay eşlik etti.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Şehrazat'ın hediye ettiği 'Timsah Gözyaşları' ile müzik listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Çocuk gibi sen beni kandıramazsın Bir dakika müsadenle Bahanelerinle yutturamazsın O masum ifadenle Ya yalandan ya da vicdanının seslerini Bu timsah gözyaşlarına da bir mana veremiyorum Bulamıyorum, bulamıyorum Bu işin içinden bir türlü çıkamıyorum Düşünüyorum da ben düşünüyorum Fazla rahattan mı rehavetten mi çözemiyorum Ben aşkından ölsem de dönmem Bende bu aşk var oldukça sönmem Düşünüyorum da ben düşünüyorum Fazla rahattan mı rehavetten mi çözemiyorum Düşünüyorum da ben düşünüyorum Olup bitenlere değdi mi değmedi mi bilemiyorum Ben aşkından ölsem de dönmem Bende bu aşk var oldukça sönmem Düşünüyorum da ben düşünüyorum Bu timsah gözyaşlarına da bir mana veremiyorum Söz & Müzik: Şehrazat Düzenleme: Erhan Bayrak Director: Ahmet Can Tekin Sahne Koçu: Onur Altuntuğ Line Producer: Ümit Tokat Director Of Photography: Murat Tuncel Steadycam: Ferhat Özel Actor: Hakan Akay 1st AC Focuspulle: Anıl Aydın 1st 2AC : Yusuf Kahveci Gaffer: Uğur Karaca Sanat Yönetmeni: Melis piyale Set Grip: Metin Albal & Caner Dipçik Stylist: Sıla Ceren Make-up: Berna Pala Hair Stylist: Taner Özdemir Edit: Omid Saghafi Color: Emre Karagöz Backstage: Kerem Kaplan

BURCU KISAKÜREK YENİ TEKLİSİ NE HÜZÜNLÜ NE DE MUTLU BİR ŞARKI ‘RENKLİ UÇURTMALAR’

Alternatif pop’un taze isimlerinden Burcu Kısakürek yeni teklisi ‘Renkli Uçurtmalar’ı Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital dünyada yayımladı.

Sözü müziği Burcu Kısakürek’e düzenlemesi Atıl Aksoy’a ait şarkı sanatçının uzun aranın ardından peş peşe yayınlayacağı serinin ilk ürünü.

Renkli Uçurtmalar geleceğe dair olumlu duygular taşıyan, ne hüzünlü, ne de mutlu bir şarkı. Canlı bir duygusal manzara çizen melodilerle, aşktan ayrılık yollarına uzanan zarif bir yolculuğun müziği.

Kendi şarkılarını özgün bir tavırla yorumlayan Kısakürek, biraz akustik biraz nefesli ve ritmik yürüyüşlü yeni teklisi ile umudun hala var olduğunu, içimizdeki çocukla daha fazla vakit geçirmemize işaret ediyor.

Şarkının yaz ruhu ve görüntüleri taşıyan video klibi Burcu Yeşilbaş yönetmenliğinde çekildi.

"Renkli Uçurtmalar" klibinde, bir zamanlar birbirini seven ama artık yolları ayrılan bir çiftin hikâyesini izliyoruz. Şarkı hüzünlü olmakla birlikte, geleceğe dair umudu da çağrıştırıyor. Şile’nin renkli ortamında çekilen videoda dekoratif unsur olarak bir karavan yer alıyor ve görsellere nostalji ve romantizm dokunuşu katılıyor. Video boyunca anlatı, şarkıcının stüdyoda şarkı söylemesi üzerinden aktarılıyor ve şarkı sözleriyle dinleyiciler arasında duygusal bir bağ kuruluyor.

SAHNEDE YEŞİLÇAM ESİNTİSİ!

Profesyonel müzik kariyerinde son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam eden ve aynı zamanda doktorluk kariyerini de sürdüren ''Elvan Elvan''; geçtiğimiz akşam İstanbul'un gözde mekanlarından Maslak 42 Fırın'da ilk konserini gerçekleştirdi.

Cemiyet, müzik, sanat ve doktor camiasından birçok değerli kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde ''Elvan Elvan''; naif sesiyle ve güzelliğiyle misafirlerine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşattı.

Geniş repertuvarı ile keyifli bir akşam yaşatan başarılı sanatçı sahnede 'alkışlardan daha değerli ne olabilir ve hayattan daha ne isteyebilirim ki' diyerek tüm samimiyetiyle ve enerjisiyle gece boyunca şarkılarını seslendirdi.

Sahnede sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıların yanı sıra kısa bir süre önce yayınlamış olduğu ''Yeşilçam Esintisi'' albümünden şarkılar da seslendiren ''Elvan Elvan''; İstanbul'da yazın son günlerinde Yeşilçam rüzgarı estirdi.

Sanatçı; kalabalık bir ekipten oluşan ve sektörün değerli müzisyenlerinden oluşan başarılı orkestrasının klarnet ve keman ziyafetiyle geceyi noktalayarak dakikalarca ayakta alkışlandı.

''Elvan Elvan'' yeni şarkı hazırlıklarını sürdürürken aynı zamanda sahne programlarına da hız kesmeden devam edecek