EMİR CAN İĞREK’E HAYRANI KARAKALEM PORTRESİNİ HEDİYE ETTİ

Son albümü “Parti İptal” ile büyük bir başarı yakalayan Emir Can İğrek, sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Ankara Jolly Joker’de sahneye çıkan Emir Can İğrek’e bir hayranı kendi elleriyle çizdiği portresini hediye etti.

Son albümü “Parti İptal” ile viral olan ve sevenlerinin gönlüne bir kez daha taht kuran Emir Can İğrek yaz boyu devam eden konser maratonuna ara vermeden, kışın da sahneden sahneye koşuyor. Dün akşam Ankara Jolly Joker’de coşkulu bir kalabalığa seslenen Emir Can İğrek hit şarkılarını onlar için söyledi.

Kalabalığın her şarkıya eşlik ettiği gecede bir hayranı Emir Can İğrek’e kendi elleriyle çizdiği karakalem portresini hediye etti. Çizimde Emir Can İğrek’in genç yaşta kaybettiği müzisyen dostu Onur Can Özcan da vardı. Bunu görünce gözleri dolan Emir Can İğrek bu hediye karşısında duygulandı ve çok teşekkür etti.

HEMŞEHRİLER DÜETTE BULUŞTU

Onur Şan & Meltem Bayram 'Bedir' (Üğrünü Üğrünü) türküsünde buluştu....

Sivas'lı iki hemşehri sanatçı Meltem Bayram ve sevilen sanatçı Onur Şan, Sivas yöresine ait olan 'Bedir' adlı türküyü müzikseverlerle buluşturdu. İki Sivas'lı sanatçı hemşehri olarak biraraya gelmekten mutlu olduklarını belirttiler. Özel bir Lisede müzik öğretmenliği yapan Meltem Bayram'ın daha önce de 2 albümü ve 1 single'ı ile müzik kariyerine devam ediyor. Onur Şan'da konser maratonuna devam ederken, yeni çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi.

Onur Şan ve Meltem Bayram'ın Dinamik Müzik Yapım etiketiyle 'Bedir' adlı düeti tüm dijital platformlarda yerini aldı.

KİBARİYE’DEN HİT PARÇASI “LAFI MI OLUR” A REMİX SÜRPRİZİ!

Ünlü sanatçı Kibariye, müzik listelerini alt üst eden şarkısı “Lafı Mı Olur” parçasının remixini dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kibariye’nin ilk olarak 1993 yılında seslendirdiği şarkı yıllar sonra tekrar viral oldu ve sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Çok mutlu olduğunu ve şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Kibariye, sevenlerine parçanın remix versiyonuyla sürpriz yaptı. Sözü ve müziği Eda Özülkü-Metin Özülkü’ye ait olan parçanın remix hali için Kibariye, Efe Can ile çalıştı. Amirali’nin klip yönetmenliğinde kameraların karşısına geçen ünlü sanatçı, müzik severleri yerine oturtmayacak.

SERDAR ORTAÇ’IN DİNLENME REKORLARI KIRAN HİTLERİ TEKRAR CANLANACAK

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçısı Serdar Ortaç, müzik dünyasında iz bırakan başarılı kariyeriyle göz doldurmaya devam ediyor. Yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandıran Ortaç, akustik tınılardan oluşan ikinci albümü "Serdar Ortaç Akustik Vol 2" için geri sayımı başlattı. Değerli albümde ünlü popçunun 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 10 parçası bulunuyor. Hit parçaların akustik düzende tekrar hayat verildiği çalışmayla farklı bir perspektif sunan albüm sonbaharın ritmine uygun haliyle müzik severleri mest edecek.

Yeniden yorumlanan klasikleşmiş şarkılar hem dinleyicilere duygusal ve özgün bir deneyim sunuyor hem de nostaljik bir yolculuk vadediyor. Merakla beklenen çalışma ise başlı başına Serdar Ortaç’ın eserlerinden oluşuyor. 8 parçanın söz ve müziği ünlü popçuya aitken bir parçanın bestesini Suat Aydoğan bir parçanın sözünü ise Ahmet Taşkın Tuna üstleniyor. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından stüdyoda akustik konser tadında çekilen klipler gönülleri fethedecek.

Müzik severlere duygusal ve zamansız bir müzik ziyafeti sunan "Serdar Ortaç Akustik Vol 2" albümü 10 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Hatiç "Yılın En İyi Sahne Performansı " ödülünü alacak!

Yapmış olduğu sahne performansları ile herkesin dikkatini bir anda çeken Hatiç, İstanbul'da yer alan Boda Davet Balo Salonunda düzenlenecek büyük ses getirmesi beklenen Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinde Gecenin Sunucuları Şenol İpek ve Esinyum'un elinden muhteşem organizasyonda ödül alma gururunu yaşayacak.

Sahnelerine sahne şovlarına tüm hız ile devam eden Hatiç "Yılın En İyi Sahne Performansı" ödülüne layık görüldü. Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın düzenleyeceği ödül gecesinde Sanatçıların, Oyuncuların, İş İnsanlarının , Medya Mensuplarının ödüllerini alacağı bu muhteşem gecede daha bir çok sürprizler olacak.

İrem derici Kartal Jolly Joker'de gözleri kamaştırdı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Yunus ilçesinde yer alan Jolly Joker Kartal İst Marina'da İrem Derici sahne aldı.İrem Derici sahne kıyafeti ve geniş repertuvarı ile kendisini izlemeye gelen sevenlerini coşturdu.

‘EV PARTİSİ’ OLAY OLDU!

Özgür Aras, Harbiye'deki yeni kulübü 'EV'de İrem Derici'nin 15 Kasım Çarşamba akşamı 'EV PARTİSİ' vereceğini duyurunca sosyal medyada gözler Lerzan Mutu'ya döndü. Zira Derici'nin bir dönem alt komşusu olan Lerzan Mutlu sık sık üst kattan gelen gürültüden şikayetçi oluyordu! İrem Derici bu esprilere partinin kendi evinde değil, 'EV' adlı kulüpte olacağının altını çizerek cevap verdi. Lerzan Mutlu'yu da davet etti. Bu arada partiye gelmek isteyen eşi dostu İrem Derici'nin telefonunu kilitleyip mesaj kutusunu patlattı!

BİZE KALDI 3’NCÜ YAŞINI EV’DE KUTLUYOR…

Davetlere ev sahipliği yapmaya devam eden ‘EV’de 14 Kasım Salı gecesi de Seçkin Süngüç ve Fezi Altun Youtube programları ‘Bize Kaldı’nın 3’ncü yaşını ünlülerle kutlayacak.

OĞUZHAN KOÇ: “ŞARKILARIMI HEDİYE EDİYORUM”

Dün akşam Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç arka arkaya çıkardığı single’larla üretken bir dönem yaşıyor. Şarkılarını kendisi yazan Koç arkadaşlarına da parça hediye ettiğini söyledi…

Oğuzhan Koç, dün akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Festivalin en kalabalık etkinliklerinden biri olan konserde Oğuzhan Koç on binlerce Antalyalıya dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Coşku içinde geçen gecenin ardından seyirciye teşekkür etti.

Sahne öncesi habercilerle sohbet eden Koç üretken bir dönem geçirdiğini söyledi. Yaz başından beri art arda single’lar yayınlayan Oğuzhan Koç “Şu an ürettiğim bütün şarkıları ışık hızıyla kendim söyleyip hemen paylaşıyorum. Ama sevdiğim arkadaşlarım ‘Şarkı var mı?’ dediklerinde ‘Bende bu var’ deyip her zaman kartlarımı açarım. Ama onun dışında çok profesyonel anlamda bana şöyle slow bir şarkı lazım dediklerinde terzi gibi çalışabilen biri değilim. Açıkçası şarkılarımı yapıyorum, sevdiğim arkadaşlarıma da hediye ediyorum” diye konuştu.

ADANA ADANA OLALI BÖYLE KONSER GÖRMEDİ

SÜPERSTAR İKİ BUÇUK SAAT SAHNEDE KALARAK ADANA’YI SALLADI

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca “Beyaz Melek Hoşgeldin” tezahüratları yapıldı. Eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaparak bir kez daha gönülleri fethetti.

Yaşar sürpriz bir cover yayımladı!

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kasım ayıda Türk pop müziğinin en başarılı müzisyen, şark yazarı ve yorumcularından, Yaşar, ‘’Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı.. İbrahim Erkal'ın 1998 yılında çıkan 'Sırılsıklam' albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi, mix ve mastering'i Mehmethan Dişbudak'a ait ‘Dönemem’, tüm dijital platformlarda video klibiyle yayına girdi. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.