İnsanlar, Hayvanlar, Bitkiler... Hepsi birer candır ve değerlidir.

Hayattaki tüm canlılara can veren elbette ki Yüce Allah'tır.Yalnızca insanı diğer canlılardan farklı kılan ise aklıdır.Bu yüzden de insana düşen en büyük görev, diğer canlıları korumaktır. Hayvanlar da, tıpkı biz insanlar gibi fiziksel ihtiyaçlarını gidermek zorundadırlar. İlgiye, şefkate, muhtaç olan canlılardır. Aç kalırlar, üşürler ve sevilmek isterler.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde sokaktaki hayvanların su yada mama bulması özellikle de büyük şehirlerde gittikçe zor bir hal almıştır.Evimizde bir canlı ile yaşayabilecek yerimiz olmayabilir, bütçemiz yeterli gelmeyebilir, bunların hiçbiri bahanemiz olmasın. Hepimizin yapabileceği birkaç ufak tefek yardım sokaktaki hayvanların ölümle yaşam arasındaki konumunu değiştirmeye yeterli olabilir. Zor durumda kalmış bir hayvan gördüğümüzde o anda yardım edemiyorsak bile en azından bölge belediyesini arayıp tedavileri için yardım isteyebiliriz. Ayrıca yaşadıkları sokakları onların yaşam şartlarına uygun hale getirebiliriz. Evlerimizin önüne hangi mevsim olursa olsun bir kap su ve mama koyabiliriz. Sokakta karşılaştığımız,başlarını okşadığımız, beslediğimiz, ilgilendiğimiz, sokak dostlarımızın sevgilerine tanıklık etmek paha biçilmez bir duygudur. Hiçbir şey yapamazsak bile, bir hayvanın kafasını okşamak insana huzur verir. Emin olun biz insanlar onlar kadar paylaşımcı olamıyoruz. Sokaktaki hayvanlar küçük bir kap yemeğin etrafında toplanarak aynı kaptan beslenebilirler. Çünkü onlar, açlığın ve susuzluğun ne olduğunu en iyi bilenlerdir. Bu dünya sadece biz insanların barınma yeri değildir. Tüm canlıların yaşam alanıdır.Bütün hayvanları sevmeli ve onları korumalıyız. Hayvanları koruma dernekleri ile birlikte dayanışma içinde olarak, sokaktaki dostlarımız için elimizden geleni yapmalıyız.Onları çok sevelim ve içimizdeki hayvan sevgisini asla kaybetmeyelim. Unutmayalım arkadaşlar! Onlar bizleri karşılıksız seven kadim dostlarımızdır...