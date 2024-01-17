Adalan Şirketler Grubuna muhteşem gecede ödül!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.

Ankara'nın sevilen İş İnsanı Gökhan Cankaya yaptığı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı.

" Yılın En İyi Şirketi - Adalan Şirketler Grubu " ödülüne layık görülen Gökhan Cankaya Ödül alma heyecaninı yaşadı. Hasta olduğu için törene gelemeyen Gökhan Cankaya'nın ödülü kendisine teslim edilecek.Gökhan Cankaya, gazetecilere "Projelerimiz yoğunlukla artarak devam edecek.Bizim gücümüz sizlersiniz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.Gökhan Cankaya bu ödülümü beraber ilerlediğim yol arkadaşlarıma armağan ediyorum " diyerek konuşma yaptı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.

Michael Astro ödül almaya devam ediyor!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.

Astroloji dalında dünya 1.liği olan ünlü medyum Michaela; bu kez de Altın Orkide ödül töreninde En İyi Uluslararası Astrolog ödülüne layık görüldü. Michaela üzerindeki dünyaca ünlü markanın pahalı ve şık gömleğiyle geceye damgasını vurup göz doldurdu. Trump’a baktığı falla şöhretine şöhret katan Michaela; sıkı bir hayvan hakları koruyucusu. Sokak hayvanlarına yaptığı yardımlarla bilinmekte aynı zamanda. Kendisine daha nice başarılar ve ödüller diliyoruz. Michaela ödül töreni’ne yakın dostu Didem Aksu ile birlikte katıldı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.

Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye’de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri şık bir organizasyonla sahiplerini buldu. Boda Davet Balo Salonu’nda gerçekleşen gece Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya tarafından düzenlendi. İş ve Sosyal yaşam dünyası törene büyük bir ilgi gösterdi.

İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasındaki en başarılı isimlerin ödül aldığı Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri gecesi birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul/Maltepe'de yer alan Boda Davet Balo Salonu’nda Sedat Sarıkaya tarafından organize edilen etkinliğe soğuk havaya kar yağışı uyarısına rağmen ve aynı gün başka gala geceleri varken Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerine katılım çoktu. Şenol İpek ve Esinyum sunumu ile gece muhteşem geçti.

Geceye Ünlülerin İletişim danısmanı Özgür Aras katıldı. Fatih Bulut ekibi ile katılırken Ünlü Fenomen Ytl Osman'da Fatih Bulut ile beraber katıldı. Buğra Karacam - Ceybesk birlikte katılırken , Ünlü Radyocular Michael Kuyucu ve Mine Ayman katıldı. Ünlü Sanatçılardan Mor Narpın Şair ve Yazar Murat Selçuk Katıoğlu İle katıldı. Ünlü Sanatçı Hatiç geceye eşi ile katıldı.Gecede Genç Rapçiler Ateş Sayhan ve Umut Akkaya birlikte katıldı.Dj Gürkan Şaşmaz gecede caldığı şarkılar ile misafirleri coşturdu.Dj Şevket Öndaş'da konserini erteleyip geceye katılanlar arasındaydı. Tenor Sedat Can Öztoprak' da geceye katılanlar arasındaydı.Rock Sanatçısı Barış Gülay'da gecede ödül alanlar arasındaydı. Gecede şıklık yarışı vardı.Ödüllerin alınmasının ve ödül alma konuşmalarının yapılmasının ardından gece tamamlandı.

Geceye katılan davetliler Geceye katılan sanatçılar ile hatıra resmide cektirdi. Ünlü Sanatçı İrem Derici'nin ödülü iletişim danışmanı Özgür Aras'a teslim edildi.

ÖDÜL GECESİNDE ÖDÜL ALANLAR

1 - YILIN EN İYİ HABER AJANSI –İHLAS HABER AJANSI - İHLAS HABER AJANSI

2- YILIN EN ÇOK OKUNAN HABER SİTELERİ – HABERLER- SON DAKİKA - BEDİA TEYMUR

3- YILIN EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU –USMEK – İZZET AYDIN

4- YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI KÜLTÜR SANAT TV YORUM PROGRAMI –NR1TÜRK- MİCHAEL KUYUCU – MEDYA GÜNDEMİ

5- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZI PARLAYAN POP SANATÇISI - TUĞBA ÜNAL

6- YILIN EN İYİ RADYO PROGRAMCISI – PAL FM ( KADIN ) – MİNE AYMAN

7- YILIN SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞIMI YAPILAN ÖZGÜN HABER SİTESİ - BURSA HEVADİS

8- YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ - SONGÜL BOZKURT

9- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN HAUTE- COUTURE TASARIMCISI - OKTAY SEVEN

10 – YILIN EN İYİ CAFE VE OYUN SALONU - THE JONES CAFE

11 - YILIN PARLAYAN GAZETECİSİ ( KADIN ) - DHA - ASENA TUTAR

12- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZI PARLAYAN RAP SANATÇISI İKİLİSİ - ATEŞ SAYHAN - UMUT AKKAYA

13 - TÜRKİYE'NİN EN DİKKAT ÇEKEN PRESTİJLİ BİOENERJİ FABRİKASI -UMKE BİOENERJİ - YUNUS KATI - TANER AYDIN

14- YILIN EN İYİ OPERA SANATÇISI – TENOR SEDATCAN ÖZTOPRAK

15 - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN HABER AJANSI – İGFA HABER AJANSI

16- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HAUTE COUTURE MARKASI - YAGASH

17 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN İŞ ADAMI -SEFA RAMAZAN ÖZTÜRK

18- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ - AHMET ERGÜL

19 – YALOVA’NIN EN İYİ EĞLENCE MEKANI – MAWİSH BEACH DİSCO - OSMAN BARUT-ÜSTÜN BARUT

20- YALOVA’NIN EN İYİ KONAKLAMA TESİSİ - PALERMO HOUSE - OSMAN BARUT-ÜSTÜN BARUT

21 – FATİH BULUT – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKISI - KURBAN OLDUĞUM

22- YILIN EN İYİ TV FUTBOL PROGRAMI YORUMCUSU - GÜVENÇ KURTAR

23 – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK FİRMASI - LADEMOR

24 –YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GRUBU - CANKAN

25- YILIN PARLAYAN YİLDIZI - CEYBESK

26 – YILIN EN BAŞARILI GAZETE İMTİYAZ SAHİBİ - ABDULLAH AKOSMAN

27 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN GAZETE HABER MÜDÜRÜ ( KADIN ) - FUNDA AKOSMAN

28 – YILIN PARLAYAN MUHABİRİ ( KADIN ) - YAĞMUR TANYILDIZ

29- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN TV KÜLTÜR SANAT KÖŞE YAZARI – YENİ ÇAĞ GAZETESİ - MEHMET ŞAHİNCİLEROĞLU

30- HATİÇ – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN SAHNE PERFORMANSI – HATİÇ

31- YILIN EN İYİ TSM BESTECİSİ - HEDİYEM OLSUN -TALAT ER

32 - AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI - ENES FURKAN BİLGİÇLİ

33 – YILIN YEŞİLÇAM OYUNCUSU ONURSAL ÖDÜLÜ -NİL ÜNAL

34 – YILIN EN İYİ ULUSLARARASI ASTROLOĞU – MİCHAELA ASTRO

35 -YILIN EN İYİ GRAFİKERİ - BERNA ÇİFTÇİ

36 – YILIN EN İYİ YÜKSELEN DJ’Yİ – DJ GÜRKAN ŞAŞMAZ

37 – YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİSİ ( KADIN ) - ÇİĞDEM BORA

38 – ULUSLARARASI TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ TASARIM VE İŞ BİRLİĞİ FİRMASI – THE DAGGER GROUP - MURAT HANÇER

39- YILIN SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ŞARKILARI PAYLAŞILAN ROCK SANATÇISI - BARIŞ GÜLAY

40 - YILIN EN İYİ İLETİŞİM DANIŞMANI – ÖZGÜR ARAS

41 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ - YTL OSMAN

42 - YILIN EN İYİ ŞAİR VE YORUMCUSU – MURAT SELÇUK KATIOĞLU

43- YILIN SOSYAL MEDYADA ŞARKISI EN ÇOK PAYLAŞILAN STARI - MOR NARPIN

44 – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ -AHMET ERGÜL

45- YILIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN RÖPORTAJ SAYFASI - HABİB BABAR

46 – YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN CEMİYET MAGAZİN DERGİSİ –İSTANBUL DAYS GUİDE - SÜHA BAKİ

47- YILIN EN ÇOK OKUNAN MAGAZİN DERGİSİ – BESTLİFE – KEMAL CENK İÇTEN

48- YILIN EN KALİTELİ RESTAURANTI - RÖLANTİ RESTAURANT - OSMAN RESULOĞLU

49 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN KİTABI – SİYAH ORKİDELER - HAKAN SOLAKER

50- YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN RESTAURANTI – TAŞHAN ADANA 1959

51 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN PSİKOLOJİK DANIŞMANI -ŞELALE ÜNSELİ

52 – YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ- NEVİDE ÇİÇEK

53 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN KIRMIZI HALI MUHABİRİ - İLKNUR ÖZKUŞ

54- YILIN EN İYİ YETENEK KEŞİF VE GELİŞTİRME STÜDYOSU – MEKTEP PROLİNE - BARIŞ BEHRAM

55 – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK SUNUCUSU - ESİNYUM

56- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN PARLAYAN DJ'Yİ - ŞEVKET ÖNDAŞ

57– YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MODELİ - NİLGÜL

58– YILIN EN İYİ DAVET BALO SALONU -BODA DAVET BALO SALONU

59 -YILIN EN İYİ POP SANATÇISI - (KADIN ) - İREM DERİCİ

60- YILIN EN İYİ POP ŞARKISI "BELALIM BENİM " - ZİYNET SALİ

Umke Bioenerji'ye muhteşem gecede ödül!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.

İş İnsanları Yunus Katı ve Taner Aydın yaptıkları çalışmalarıyla ödüllerini sunucuların aldı. "Türkiye'nin en dikkat çeken Prestijli Bioenerji Fabrikası - Umke Bioenerji" ödülüne layık görülen Yunus Katı ve Taner Aydın Ödül alma heyecanını yaşadı.Yunus Katı'nın şehir dışında olduğunu belirten Taner Aydın , Ödüllerini Umke Bioenerji çalışanları adına aldığını belirtti.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.

ELİF TURAN YENİ ŞARKISININ TANITIMINI BODRUM'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Uzun yıllardır sahnede aralıksız performansını sergileyen Elif Turan, 7 yılı aşkın bir sürenin ardından yayınladığı DMC etiketli yeni teklisi 'İyi Değilim'in tanıtımını, yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da Ortakent'te La Bohemme adlı mekanda sahne orkestrası ile tanıtımını yaptı.

Klipte ve fotoğraf çekimlerinde giydiği siyah kostümüyle sahneye çıkan Elif Turan, iki saate yakın sahnede kaldı. Yeni teklisi İyi Değilim'i üç kere yoğun istek üzerine seslendiren Turan, kendi şarkılarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok cover selendirerek, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sözü müziği Elif Turan’a ait İyi Değilim’in prodüktörlüğünü ve düzenlemesini ünlü müzik adamı İskender Paydaş yaptı. Hareketli ve enerji yüklü şarkılarıyla dinleyicinin hafızasında yer eden Elif Turan, bu sefer bir balad tarzı şarkıyla geri döndü. Müzisyenliğin yanı sıra ne kadar güçlü ve iyi bir vokal olduğunu da gözler önüne serdiği ‘İyi Değilim’ Turan’ın 2024 yılı planında yer alan yeni şarkılarının ilk müjdecisi.

Artık ticari kaygıları bir kenara bırakır salt müzik üretmeye tüm vaktini harcadığını açıklayan Turan, eskisinde daha cesur, kararlı, ne istediğini bilen, dağları, dalgaları açmış bir halim var diyor.

Şaşırtan ve baş döndürücü bir video klip

Bodrum’da boş bir depoda çekilen video klip, izleyene sonsuzluk hissiyatı veriyor. Elif Turan’ın şarkı söylediği görüntülerden oluşan video klipte sanatçı sanki havada asılı duruyor. Son derece minimalist ve sade çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Mert Erçin oturuyor.

Klip son derece etkileyici görüntüsü ile izleyeni sonrasında ne olacak güdüsünden dolayı şaşırtıyor sadeliğinden dolayı da adet baş döndürüyor.