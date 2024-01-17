Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD Şubesi ASKON USA, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla iş ve ticaret zirvesi düzenledi.

ASKON USA tarafından bu sene 2.gerçekleşen 'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi' düzenlendi. New York’taki Türk evinde Türkiye’den ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önde gelen iş insanları 'Trend & Trade Türkiye - Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nde buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen zirveye ABD’nin farklı eyaletlerinden ve Türkiye’den binden fazla iş insanı katılım gösterdi. New York’taki Türkevi'nde 2'ncisi yapılan etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik ve Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ile Türk ve ABD'li iş insanları katıldı.





‘Hedef Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına çıkarmak’



Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu konuşmasında Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam mücadelesinin istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli olduğuna dikkati çekti.



Türk iş insanlarının ülkede ve dünyadaki ekonomik başarılarının, küresel ticaretteki yerlerinin ve Türkiye'nin gücüne güç katmalarının önemine işaret eden Tuzcu, "Türkiye'nin mal ve hizmetlerini dünyaya pazarlayan iş adamlarını devlet olarak her şekilde desteklemek arzusundayız." ifadelerini kullandı.



Tuzcu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da en önemli hedeflerden birinin Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına çıkarmak olduğuna değinerek, bunu da iş insanlarının destekleriyle yapacaklarını kaydetti.





ABD ile Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma önemli



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda ASKON'un yaptığı çalışmaların önem taşıdığını belirterek, ASKON USA'nın yapısını iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlaması ve yoğun bir şekilde faaliyetlerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkı sunmak için heyecanlıyız"



ASKON Başkanı Orhan Aydın, ABD'deki iş ve ticaret zirvelerinden ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini anımsatarak, o gün Türkiye'nin ihracatının artırılması yönünde karar aldıklarını belirtti.



Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de dahi ekonomik daralmaların yaşandığı salgın döneminde bile, Türkiye ekonomisinin parmak ısırtacak büyümelere imza attığını vurgulayan Aydın, geçen yılki toplantıdan bu yana da birçok sektörde Türkiye'nin ABD'ye ihracatının arttığını kaydetti.





‘Bir şey istiyorum heyecan heyacan heyacan’



ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik, gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarak ticari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak, Türk ürünlerinin dünyanın en büyük pazarlarından Amerika'da daha fazla yer almasına öncülük etmek ve Türkiye'nin ihracatının gelişmesine katkı sunmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.



Özmekik ayrıca ‘Bir şey istiyorum heyecan heyacan heyacan! Neden heyecan istiyorum?

· Amerika’daki Türk toplumunu bir arada daha dinamik tutmak

· Amerika’daki Türk diasporasını ekonomik anlamda ileriye taşımak

· ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmesinde Amerikalı Türkler ve Amerikalı dostlarımızla birlikte destek olmak

· Gençlerin ve kadınların iş kurmalarına yardımcı olarak ticari hayatta aktif rol oynamalarını sağlamak

· Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük etmek

· Ülkemizin ihracatının gelişmesine katkı sunmak

· Dünyanın en büyük pazarlarından Amerika’da Türk ürünlerinin varlığı arttırmak için heyecanlayız sizlerin de heyecanımıza ortak olmanızı istiyoruz.

Değer Katanlar Ödülleri Sahiplerini Buldu



ASKON USA’in jüri heyeti tarafından belirlenen ödüller de sahiplerini buldu.



Amerika’daki Türk toplumunun gelişmesi için çaba harcayan, Türk – Amerikan İlişkilerine katkı sunanlara ödülleri takdim edildi.





Ödül alanlar:



- ABD’de de faaliyet gösteren Getir’in kurucusu: Nazım Salur

- New York Polis Teşkilatındaki Emniyet Müdürü: İdris Güven

- New York Başkonsolosu: Reyhan Özgür

- ABD Ulusal Şerifler Federasyonunda Direktör: Yeşim Karaman

- ABD’deki Lider Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından: Turkish Philanthropy Funds

- Altın Küre Jürisi ve Hollywood Türk Filmleri Günleri Başkanı: Barbaros Tapan

- Moda alanında Türkiye’den çıkan dünya markasının kurucusu: Gamze Ateş

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve nice ünlü isimlerin terzisi: İhsan Dura

- Beyaz Saray’daki Türk Gazeteci – Yazar: Anıl Sural

- Deprem zamanı ABD’den bütün yardımları Türkiye’ye ulaştıran ünlü iş insanı: Eyüp Ulu

- Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ABD’deki Derneği: Sancar Foundation





