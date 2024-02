Merhaba değerli okurlarım, herkesin çevresinde diyabetten yani sık kullanılan bir diğer adı ile şeker hastalığından müzdarip bir yakını vardır.

Yapılan çalışmalar ülkemizde diyabet prevalansının artış hızının dünya ortalamasının üç, Avrupa ortalamasının dört katı olduğunu göstermektedir. Bu da demek oluyor ki ülkemizde ve dünyada şeker hastası olan birçok insan bulunmaktadır. Şeker hastaların sağlıklarını korumak ve olası komplikasyonlardan korunmak için düzenli şeker ölçümü yapması gerekmektedir. Şeker ölçümü çeşitli yollarla yapılabilmektedir. Benim etrafımda gözlemlediğim kadarıyla hastalar en sık parmak ucundan alınan bir damla kanı kullanarak glukometre ile ölçüm yapmaktaydı. Fakat bu yöntem sık sık kullanıldığında hastalar için yaşam kalitesini düşürücü ekti gösterebilir günde birkaç kez bu işlemi tekrarlamakta zorlanan ve kan şekeri miktarı ölçümü için glukometre dışında bir yol bilmeyen değerli okuyucularımız için şeker tadında bir haberim var. Parmak delmeden şeker ölçümü yapan teknoloji ile üst arka kola takılan bir sensör ile kandan değil hücreler arası sıvıdan şeker ölçümü yapılır. Bu sayede parmak delmeye gerek kalmadan otomatik olarak her bir dakika yeni ölçüm sonucu alırsınız. Alarm özelliği açık ise, her yeni dakika güncellenen glukoz değeri ile çok düşük veya çok yüksek glukoz değerlerinde uyarı alırsınız ve ciddi durumların önüne geçmeniz daha kolaydır. Bir diğer kullanılabilecek kandaki şeker miktarı takip yolu ise sürekli glukoz izlem sistemleridir. Bu sistemlerde yine şeker ölçümü için kan kullanılmaktadır fakat sürekli olarak delim yapmanız gerekmeksizin kendi yerleştirdiğiniz veya sağlık görevliniz tarafından yerleştirilen bir sensör yardımıyla (kullanılan cihaza göre değişmektedir) uzun vadede takip yapabilirsiniz. Sensör, bu bilgiyi her 5 ila 10 dakikada bir kan şekerinin dijital olarak görüntülenmesini sağlayan bir alıcıya (örneğin, alıcı cihaz veya akıllı telefon) gönderen bir vericiye bağlanır. Bu sürekli ölçüm sistemleri akıllı telefon aracılığıyla size kan şekeriniz hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca belki insülin kullanan hastalarda karşılaşabileceğiniz insülin pompalarıyla entegre olarak kullanılıp kan şekerinizi istenilen düzeyde tutmaya yarar. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Herkese sağlıklı, mutlu haftalar dilerim.