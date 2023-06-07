Spor Toto Süper Lig de sezonun sondan bir önceki haftasını tamamladık. Bitime iki, hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla 3-0 ile geçmeyi başardı. Sezon başında fikstüre bakıldığında sonucu en çok merak edilen karşılaşmaların başında geliyordu dev derbi. Ligin ilk yarısında Kadıköy de 0-3 ile rakibini geçen sarı kırmızılılar taraftarı önünde Zaniolo (2) ve golcüsü İcardi ile şampiyonluğunu derbi galibiyeti ile taçlandırdı. Maç sonu şampiyonluk kutlamaları ise görülmeye değerdi.

İkinci sıra için son 90 dk…

Sezon başında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluğa erken veda eden ancak Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında aldığı 5-2’lik farklı galibiyet ile derbiden mağlup ayrılan Fenerbahçe’yi son maçta yakalayabilir. İkili averajda rakibine üstün olan siyah beyazlılar son hafta Konyaspor’a karşı sahasında alacağı galibiyet ile ligi ikinci sırada bitirebilir.

Fenerbahçe’nin ise şampiyonluk parolası ile çıkılan sezonu 3. bitirme ile karşı karşıya kalması oldukça düşündürücü...

Ligden düşen son takım kim olacak?

Deplasmandan Ümraniyespor galibiyeti ile dönen Giresunspor son hafta evinde Antalyasporu konuk edecek. Bir diğer düşme adayı İstanbulspor ise Ümraniyespor ile sahasında karşı karşıya gelecek. rakibinin 1 puan önünde olan İstanbulspor kazanması halinde ligde kalacak aksi durumda ise Giresunspor’un takılmasını bekleyecek.

Son şampiyon evinde farklı kazandı…

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor ligin son iç saha maçında Alanyaspor’u konuk etti. Maçın başında geriye düşen bordo mavili ekip rakibini 5-1 ile geçerek taraftarını mutlu etti.

Haftanın diğer karşılaşmalarında ise Kayserispor deplasmanında 1-0 kazanan Ankaragücü ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-2 ile geçen Türkiye kupası finalisti Başakşehir haftanın önemli performanslarından birine imza attı.

Son haftaya iki soru…

Spor Toto Süper Lig de perde kapanıyor ve son hafta öncesi en çok merak edilen küme düşecek ikinci takım ve ligin ikincisi kim olacak?