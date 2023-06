Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta miras hukukunda en çok merak edilen miras davalarının neler olduğu ve hangi durumlarda hangi dava türlerinin açılması gerektiği, miras davalarının türleri, miras davalarının ne kadar sürdüğü konuları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edileceğini düzenleyen hukuk dalına verilen isimdir. Miras hukukunda iki tür mirasçı vardır. Bunlar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak adlandırılmaktadır.

Mirasçılar tarafından miras davası açmak miras bırakan bıraktığı maddi değere sahip para, taşınmaz, vb. malların mirasçıları tarafından paylaşımında yaşanan anlaşmazlık sonrası başvurulan hukuki çözüm yöntemidir. Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu kapsamında verilen hükümler ile neticelendirilen miras davaları farklı türlerde açılabilmesi mümkündür. Ancak önemli olan her bir hukuki uyuşmazlığın sebebine uygun davanın doğru mahkemede açılmış olmasıdır. Sizlerden en çok gelen sorulardan bir diğeri ise, miras davasının nasıl açılacağıdır. Miras hukukunda uyuşmazlığa konu olan olayın sebepleri detaylı olarak yazılmalı ve dava dilekçesi oluşturulmalıdır. Dava dilekçesinin medeni usul kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. Dava dilekçesini teslim ederek davayı açmak ve dava sürecini yakından takip etmek için hukuki danışmanlık almak miras davasının takibi için önemlidir. Mirasçılar mirasın paylaşımı konusunda uyuşmazlığa düştüklerinde şu davaları açma hakları bulunmaktadır;

İstihkak davası,

Tenkis davası,

Tapu iptal ve tescil davası,

Veraset belgesinin iptali davası,

Miras sözleşmesinin iptali davası

Taksim ve İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

Her miras olayının şartlarına uygun dava türleri açılarak hukuk kuralları çerçevesinde miras kalan malların paylaşımı sağlanmaktadır.

Miras hukuku uygulamada en uzun süren davalar olarak kabul edilmektedir. Miras paylaşımında mirasçılar arasında anlaşmazlık olması halinde açılması gereken dava kapsamına giren ve araştırılması gereken hususlar şu şekildedir;

Miras bırakan kişinin yaşadığı dönemde mirasçılardan herhangi birisine devir işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususu,

Muris tarafından miras bırakılan malların toplam değeri husus,

Yasal mirasçıların tespiti ve her birine ne kadar pay düştüğü hususu,

Mirasçılardan herhangi birisi veya üçüncü kişilerin mirastan mal kaçırma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği husus,

Muris ile mirasçılar arasında miras reddinin söz konusu olup olmadığı husus,

Muris tarafından mirastan çıkarılan herhangi bir mirasçı olup olmadığı hususu,

Miras Hukukunda birden çok uyuşmazlığa konu olabilecek dava çeşitleri bulunmaktadır. . Miras Hukuku kapsamında en sık karşılaşılan miras davası türleri şu şekildedir;

Mirasçıların hak talep edenlere karşı hakkını koruması için açılabilen Miras İstihkak Davası

Mal kaçırma söz konusunda açılabilen Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası

Miras sözleşmesi ya da vasiyet sebebiyle mirastan men edilme sebepli açılabilen Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Davalarda bırakılan saklı payların fazla olduğuna itiraz etme amaçla açılan Miras Hukuku Tenkis Davası

Murisin vefatı sonrası veraset belgesinde yer almayan veya miras paylarının yanlış eksik hesaplanmasından doğan mirasçıların açabildiği Veraset Belgesinin İptali Davası

Miras sözleşmelerinde yaşanan ihtilaflar nedeniyle açılabilen Miras Sözleşmelerinin İptali Davası

Miras davalarında yetkili olan mahkeme, muris vefatı sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonrası mirasçılar için açılacak miras davaları Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Adalet Bakanlığı tarafından hedef süre uygulaması getirilmiştir. En uzun süren davalar arasında yer alan miras davaları için Adalet Bakanlığı 731 günlük yargılama süresi öngörmektedir. Davaya itiraz edilmesi halinde ise hukuki süreç uzayabilmektedir.

Miras davalarında öngörülen hukuki adımlar şu şekilde ifade edilmektedir;

Dava dilekçelerinin davalı tarafa veya taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Davalılar tarafından tebliğ alınan dava dilekçesine karşı davalının/davalıların dilekçeye cevap vermesi ve verilen cevap dilekçesine karşı davacının karşı cevap vermesi gerekmektedir.

Sayın Mahkeme tarafından dilekçe teatisi tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşmasının yapılması gerekmektedir.

Sayın Mahkeme tarafından Tahkikat duruşmasının yapılması gerekmektedir.

Sayın Mahkeme tarafından İkinci tahkikat duruşmasının yapılması gerekmektedir.

Sayın Mahkeme tarafından Sözlü yargılama ve karar duruşmasının yapılması gerekmektedir.