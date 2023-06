EN KEYİFLİ BAYRAM TATİLİ HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA’DA

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'ya özel bayram programıyla eğlence dorukta! Enbe Orkestrası ve İskender Paydaş'ın eşsiz performanslarıyla unutulmaz bir tatil sizi bekliyor.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşatmaya hazırlanıyor.



24 Haziran- 2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek müzik performanslarının yanı sıra, konforlu konaklama imkanları, lezzetli restoranları, çocuk oyun alanları ve benzersiz SPA merkezi gibi olanaklarıyla eşsiz bir bayram tatil deneyimini, müzikle taçlandırmak isteyen herkesi dolu dolu programını keşfetmeye davet ediyor.



Gastronomide “Affordable Luxury”-Ulaşılabilir Lüks trendi

İntersis Ajans Başkanı Demet Aydın değişen ekonomik sürecin yeme içme sektörüne olan etkisini de masaya yatırıyor. Bundan sonra tüketici yediği yemeğin sadece lezzetli olmasını değil, tüm alacağı hizmetin fiyat fayda endeksini de düşünecek. Özellikle şeflerin dünyasında sunulacak yemeklerin ulaşılabilir olması, lüksün demokratikleşmesi daha çok önem kazanacak. Birlikte çalıştığımız Masterchef Mehmet Yalçınkaya ile Bodrum’da açılacak restoranda bu konsepti görünür kıldık” diyor.

Gianluca Vacchi ve Serhat Serbes Bir Araya Geldi

Dünyaca ünlü İtalyan iş adamı, internet fenomeni ve DJ Gianluca Vacchi, geçtiğimiz günlerde özel bir mekanda sahne almak için İstanbul'a geldi. Dünyanın sayılı zenginleri arasında olan İtalyan iş adamı, sosyal medyanın ikonik isimlerinden biri. Dünya magazin basınının yakından takip ettiği Gianluca, sanayi makineleri üreten devasa bir şirkete sahip. İtalya, Hindistan ve Hollanda'da üretim tesisleri olan bu zengin iş adamı Hollywood ünlüleriyle de oldukça yakın olunca dünya basını peşinden koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Gianluca Vacchi, Türkiye'den çok az insanla bir araya geldi. Bir araya geldiği isimlerin biri de tanınan iş insanı yatırımcı Serhat Serbes oldu. Mandarin Oriental, Bodrum'da yer alan Atelier di Carne ve Etiler'in incisi konumunda olan Celebrity ve Serhat Serbes Mücevherat'ın da sahibi olan Serhat Serbes, Gianluca Vacchi ile özel olarak bir araya gelerek Gianluca için hazırlanan çok özel hediyeleri takdim etti. Serhat Serbes Kuyumculuk'tan kendisi için hazırlanan hediyeleri alan İtalyan fenomen ''Türkiye harika bir yer, İstanbul çok çok güzel'' dedi.

HAFTANIN MEKANI

BENİ SORAN OLURSA

İSTANBUL BOĞAZI’NIN TAM ORTASINDA

SORTİE “MEYHANEDE” DERSİN.

2021 yılından bu yana Kuruçeşme Sortie’nin içinde yer alan Meyhanede restoran, yaz aylarının gelmesiyle birlikte meraklılarına yeniden merhaba diyor. Açıldığı günden beri hem mutfağı hem konumu itibarıyla yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan Meyhanede, bu yılda ağırladığı her misafirini boğazın eşsiz görüntüsüne ve lezzete doymuş uğurlamayı hedefliyor.

İSTANBUL’UN KALBİNDEKİ EJDER

Kaybolan çocukluğumu arıyorum…

Yazar Güneş Altunkaş, İstanbul’ un Kalbindeki Ejder adlı dördüncü kitabıyla yine alışılmış kalıplarının dışına çıkıyor. Farklı tarzıyla yeni bir anlatım dili kullanarak yazdığı romanı “İstanbul’ un Kalbindeki Ejder” dram türünde olup ilk defa yapay zeka kullanılarak yapılan kitap kapağı özelliğine sahip, gerçek bir değişim hikayesidir.

Güneş Altunkaş’ ın Destek Yayınlarından çıkan yeni romanı İstanbul’ un Kalbindeki Ejder’in tanıtım lansmanı The ORGANICS by Red Bull’un % 100 doğal içerikli lezzetleri ve muhteşem boğaz manzarası eşliğinde CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’ da yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu davette iş ve sanat dünyasından Varol Yaşaroğlu, Ufuk Altunkaş, Bestemsu Özdemir, Zehra Öney, Gökhan Alacahanlı, Buse İskenderoğlu , Dilara Acar gibi birçok isim yer aldı.

En özel Babalar Günü hediyesi LORIS'te

Kokularıyla binlerce kişinin ruhuna dokunan LORİS Parfüm; babalarına duyduğu sevgiyi bir hediye ile taçlandırmak isteyenlere, her yaşa ve tarza hitap eden parfümleri ile en özel seçenekleri sunuyor. Verdiği keskin tazelik hissiyle hem günlük hem özel günler için uygun olan, her babanın keyifle kullanacağı The Lord; özellikle Babalar Günü’nde hediye arayışına girenlerin hayatını kolaylaştırıyor.



Rusya ve Ukrayna üzerinden bir aşk ve kaçış hikayesi…

Ece Yazıcı tarafından kaleme alınan ‘’ 1 Numaralı Peron’’ okuyucu ile buluştu.

Yazar Ece Yazıcı’nın ilk romanı ‘’ 1 Numaralı Peron’’ devamı gelecek bir serinin ilk kitabı olarak Ya-zardan Direkt Yayınevi’nden çıktı.1 Numaralı Peron, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve ka-dersel kesişimlerin aslında atılan minicik adımlarla hazırlandığını anlatıyor. Rusya’da 1910’u yılların başında, farklı yaşamları olan iki kişinin; Elena ve Boris’in hayatlarının bundan sonraki kısmını birbir-lerine âşık olarak ve sonsuz olarak ifade edilebilecek bir kaçışla çıktıkları yolculuğu, o dönemin şiirsel atmosferiyle ele alıyor.

Bir tren yolculuğuyla bambaşka bir hâle gelen yaşamlar; aşk, tutku ve nefes kesen bir kaçış hikâye-siyle birbirini tamamlıyor. Her aşk, kendi yolunu ve macerasını hazırlar. Bu kitapta da bu yolculuğun ve son ana dek heyecanını koruyan bir maceranın katmanları, birbiri içinde hayat buluyor. 1 Numa-ralı Peron’u okurken hem geçmişe tanıklık edecek hem de günümüzden de pek çok iz bulacaksınız.



Petite Maison, Gratis'e Girişini

1950'ler Brunch Davetiyle Duyurdu!

Kişisel cilt bakımı markası olan Petite Maison, ürünlerinin yeni satış kanalını Gratis'te başlattı ve bunu etkileyici bir brunch lansmanıyla duyurdu. Güzellik dünyasının, sosyal medya fenomenlerinin ve basının Momo Bebeköy'de bir araya geldiği davete birçok tanıdık isim katıldı.

Your Skin Is Your Home söylemiyle her evde bulunmayı hedefleyen Petite Maison, artık Gratis Mağazalarında!

Be entertainment Media Group’un ev sahipliğini üstlendiği lansmana gelen katılımcılara, kendileri için hazırlanan çantalar hediye edildi.



Ariş Pırlanta’dan Şıklığını Konuşturan Babalara Özel

Ariş Pırlanta Babalar Günü için hazırladığı tasarımlarla sevginize pırlanta ışıltısı katıyor. En özel günlerinde babaları unutmayan Ariş Pırlanta kıymetli babalarımız için şık ve anlamlı hediye seçenekler hazırladı.Ariş Pırlanta’da şıklığına özen gösteren babalar için birçok hediye seçeneği bulunuyor. Bu çok özel tasarımlar arasında kol düğmelerinden yüzüklere, tespih modellerinden bileklikler olmak üzere birbirinden şık ve anlamlı seçenekler yer alıyor.



STORKS’TAN GÜNEŞTEN ROL ÇALACAK YAZ MÜCEVHERLERİ

Yaz demek renk, neşe, canlılık demek... Mevsimin bu yüksek enerjisi, hiç şüphesiz günlük stile de yansıyor. Mücevher ustası Storks Diamond, göz alıcı tasarımlarıyla güneşin çarpıcı etkisini stilinde hissettirmek isteyenleri bekliyor.





KARGOİST’TEN SIRADIŞI ÖDÜL TÖRENİ

Kargo taşımacılığına farklı bir vizyon kazandıran KARGOİST’tin Kadın Kurye Çalışanı, Sergilediği Yüksek Çalışma Performansı sayesinde Ticari Araç Kazandı.

Kurumsal kargo taşıma firması KARGOİST, sektörde bir ilki gerçekleştirerek; çalışanlarına ve ekip arkadaşlarına; araba, tatil, telefon ve daha birçok sürpriz hediyeler sunarak “2023 Motivasyon Ödülleri” gecesi düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde ATAKÖY MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen ve Cansu Canan’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte KARGOİST’in yüksek performans sergileyen çalışanlarından KADIN KURYE ticari araç kazanan isimlerden oldu.



Takım oyunları kreasyonu, modaseverleri büyüledi

Geçtiğimiz günlerde Datça'da düzenlenen Fashion Week Türkiye Moda Haftası birçok tasarımcıların katılımıyla gerçekleşirken geceye varoluş hikâyesiyle birbirinden şık koleksiyonlar üreten ünlü modacı İlayda Emir de katıldı. Yaptığı şık tasarımlarıyla podyumda izleyenleri adeta büyüleyen Emir, tasarımlarına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.



"USLANMIYOR BU" İLE YAZA MERHABA!

Sesiyle ve güzelliğiyle uzun yıllardır sektöre emek veren ve sahnelerin çok sevilen seslerinden birisi haline gelen başarılı sanatçı Songül Özdemir, yaz ayına girerken sevenlerine sürpriz bir şarkıyla yeniden merhaba dedi.

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yakın geçmişte de genç sanatçı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Uslanmıyor Bu" şarkısı 'Songül Özdemir yorumuyla müzikseverlerle buluştu.