DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

HAFTANIN MEKANLARI





MİDYE DOLMANIN TARİHİNİ DEĞİŞTİREN ADAM

Midye dolmanın belli bir kesimdeki ''merdiven altı ve sağlıksız'' imajını, son teknolojiye sahip hijyenik çiftlik midye üretimi ile yıkan Midyeci Yasin'in her yaş ve kesimden müdavimleri artmaya devam ediyor.

Midye dolma piyasasına alışılmışın dışında ''soslu midye'' yi getiren Yasin, ''acılı, körili, seyyar baharatlı...'' gibi çeşitleriyle bu alanda sektörde bir ilki başarıyor. Midye dolmayı çeşitlendirmesinin yanı sıra, özlenilen eski usül midye tavayı da kendi özel tarator sosuyla sunmaya başladı.

Bu kokoreç başka kokoreç!

“Bu kokoreç başka kokoreç” sloganı ile yolan çıkan Aslanboğa, Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden biri olarak adlandırılan ve hazırlaması da bir hayli zor olan kokoreçte bir hayli iddialı. Öyle ki iddiasını “Kokoreç deyip geçmeyin, damak tadından anlayanların tercihidir Aslanboğa” sözleriyle anlatıyor. Sokakta pişen lezzet olarak adı ün yapmış kokoreci, kaliteyi ve sağlığı da katarak restaurant güvencesiyle Balıkesirli lezzet tutkunlarına sunuyor.

VANEDA, DOĞA TUTKUSUNU AYAKKABILARA TAŞIYOR

Doğa tutkunlarının vazgeçilmez markası VANEDA, Sonbahar - Kış sezonuna sağlam yapısı, dayanıklı tabanı ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken yepyeni VMARK modelleriyle merhaba diyor.

VANEDA’nın hem doğada hem de şehirde kullanılmak üzere tasarladığı VMARK 4 Mevsim Su Geçirmez ve VMARK PROmodelleri, diğer su geçirmez teknolojilerden farklı olarak VANEDA’nın AR-GE merkezinde geliştirilen DryTex ® teknolojisi ile üretiliyor.

Telefon ,sosyal medya ve her yerden kendisini ve çevresini rahatsız eden sapıkla başi dertte !

Güzel oyuncu Semra Güzel'in başı bu aralar telefon ve sosyal mecradan ulaşan sapıkla başi dertte .

Hayranlık adı altında sürekli rahatsız eden ahlaksız rahatsız eden konuşmalar yapan ve tehtit eden şahsı savcılığa şikayet etti.

Semra Güzel Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini yakın zamanda bu kişinin gerekli cezayı alacağına inandığını söyledi.

Hasan Yıldırım'ın cover yaptığı 'Tek Tek'e büyük ilgi.

TEK TEK'i 1 haftada YouTube'da 1.888.512 kişi izledi.

Halk müziği ve Fantezi müziğin önde gelen isimlerinden başarılı sanatçı Hasan Yıldırım, 'Tek Tek'in gördüğü ilgiden bir hayli memnun. 1 hafta da 1.888.512 kişinin YouTube'dan izlediği şarkı Barış Engürlü'nün yeni düzenlemesiyle büyük beğeni topladı.

AYASOFYA MANZARASINDA MUHTEŞEM ÇEKİM

Uluslararası iş dünyasında uzun bir geçmişe sahip olan Tuncay Akyol, kurucusu olduğu Bugan Müzik Grubu ile müzik dünyasında yükselişini sürdürüyor.



Anadolu folk rock grubu olan Bugan Müzik Grubu'nu türküleri gelecek kuşaklara sevdirmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Tuncay Akyol, yeni single çalışması "İSTANBUL" ile müzik severlerin karşısına çıktı.

AÇILIŞTA ÖZGE ULUSOY’LA KURDELE KESTİLER

Kahvaltı anlayışına yepyeni bir soluk getirecek olan Ata Konak Kahvaltı ve Şarküteri Salonu, önceki gün Ataşehir’de kapılarını açtı. Nedim Acar’ın sahibi olduğu mekanın açılış kurdelesini Özge Ulusoy’la birlikte kestiler.

Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayarak, formunu kahvaltıya borçlu olduğunu vurguladı.

Girişimciler Philip Deml ve Cem Doğan’ın geliştirdiği Flapgrip akıllı telefon tutucusu Kullanıcılarına şimdiye kadarkinden çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip Flapgrip, tüm akıllı telefonlarla ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonun olmadığı Flapgrip, kendinden yapışkanlı yöntemiyle oldukça pratik ve yalın bir tasarıma sahip. Hem dikey hem de yatay kullanım seçeneği sunarak, herhangi bir zemin üzerinde ya da arabada rahatlıkla telefonun tutunmasını sağlıyor.Flapgrip’in yaratıcıları tasarlayıp, geliştirdikleri bu ürünleriyle Almanya’nın en ünlü yarışma programı “Die Höhle der Löwen”i kazanarak, DS Produkte’nin Genel Müdürü Ralf Dümmel’den yatırımcı desteği de kazandılar.

Mr. Jade’nin çifte heyecanı





Mr. Jade hem iş hem aşk yaşamıyla önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek. Sürpriz bir isimle yeni bir aşka yelken açan ünlü işadamı, bir yandan yeni ilişkisinin diğer yandan hazırlıklarını sürdürdüğü single’ının heyecanını yaşıyor.



Kinyas OZ

sözleri ve müzikleri kendisine ait yepyeni reggae/hiphop esintili albümü “Adana Roots”u müzik severlerinin beğenisine sunuyor. İki şarkıdan oluşan albümün “Yaz” adlı şarkısında Kinyas’a vokalde Bilge Kösebalaban, davullarda Okan Akkuzu eşlik ediyor. Albümün düzenleme, mix ve mastering’leri de Aykut Acarlar’a ait.









Nine West’ten %60’a varan Yaz İndirimleri!

Moda ve şehir şıklığının kesişme noktası Nine West, yaz mevsimine özel başlattığı %60’a varan indirim kampanyası ile kadınların dikkatini çekiyor… Tüm Nine West Mağazalarında ve ninewest.com.tr’de geçerli olan kampanya ile kadınlar stillerini en uygun fiyatla tamamlıyor!

Servet Duran " Her Şey Boş " ile zirve benim dedi.

Müzik Üretiminin durgun olduğu Pandemi döneminde Servet Duran muhteşem bir Hip Hop şarkısı ile geliyor. Şarkının klibi Belçika'da çekildi.3 Ayrı dilde olan "Her Şey Boşuna" adlı şarkı ile Servet Duran müzik camiasını sallayacak.

Altınyıldız Classics gömlekler ile stilinizi vurgulayın!

Gömlekler, görünümüne özen gösteren erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasındaki yerini koruyor. Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics; ofis ortamının, özel davetlerin ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri olan gömlekleri, başarılı erkeğin kusursuz gardırobu için sunuyor.