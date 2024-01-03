Sonbahardan çıkıp kış aylarına girdiğimiz şu günlerde havaların soğuması ile birlikte en başta solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslere dikkatinizi çekmek isterim. Günlerdir çevremden duyduğun ve gördüğüm en büyük şikayetlerden birinin bitmek bilmeyen bir grip olduğu ve tam anlamıyla iyileşmenin haftalar hatta aylar sürdüğü. Geçmeyen burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle pek çok kişi acillere başvuruyor. Uzman doktorlarımız bunun adına "kokteyl virüs" diyor. Yani farklı farklı virüslerin vücudumuza aynı anda girip bu yüzden vücudumuzun hepsiyle birden aynı anda savaşmak zorunda kalması. Tüm bunların sebebi olarak da aynı anda vücuda giren Grip, İnfluenza ve Corona virüs gösteriliyor. Havalar gitgide soğudu ve okulların da açılmasıyla beraber kapalı ve kalabalık alanlarda bulunma sürelerimiz ve zorunluluklarımız arttı. Hala Covid 19 enfeksiyonu devam ederken buna başka virüslerde eşlik etmeye başladı. Çalışan kişiler hasta hasta işe gidiyor, hasta çocuklar okula devam ediyor.Bu nedenle de hastalıkların yaygınlaşması kaçınılmaz oluyor. Bu kış hemen hemen bütün koruyucu önlemlerden vazgeçtik. Maske kullanımımız yok denecek kadar azaldı. Çünkü zorunluluk kalktı. Kapalı ve kalabalık alanlara daha korkusuzca girip çıkar olduk. Hatta yeniden tokalaşmaya, sarılmaya ve çokça sosyalleşmeye başladık. Millet olarak herşeyde olduğu gibi, bunda da çabuk gevşedik. İşte bütün bu faktörlerin birlikteliğinden karşımıza bir "Kokteyl Solunum Yolu Enfeksiyon"karışımı ortaya çıktı. Özellikle okullarda yani çocuklarımızda daha fazla olduğunu görüyoruz.

Kendimizi ve çocuklarımızı bu virüslerden nasıl koruyacağımıza gelecek olursak. En başta hasta kişilerin iyileşinceye kadar, çocuksa okula, yetişkinse de işe gitmemeleri ,evde dinlenmeleri ve doktorun söylediklerine harfi harfine uymaları en önemlisi. Önceliğimiz hastalığımızın iyileşmesi ve başka kişilere bulaşmasının engellenmesi olmalı. Maske kullanımını yeniden yaşamımıza sokmalıyız. Kapalı ve kalabalık alanlarda maske yeniden zorunlu olmalı. Risk grupları aşılanmalı.Tabiiki bağışıklığımızı yüksek tutmalı ve C vitamininden zengin beslenmeliyiz. Uyku düzenimize ve hijyene dikkat etmeliyiz.Spor yapmalıyız Son sözümüz Maske, Mesafe, Hijyen olsun arkadaşlar.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle...