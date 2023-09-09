A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 5. maçında Ermenistan’ı konuk etti. Bir klasiktir; bizim takım genelde zor maçları kazanır, kesin galibiyet gözüyle bakılan maçlarda puan bırakır. Yine aynısı oldu, ama bu kez tamamen teknik direktör Stefan Kuntz’a yazabilirim bu durumu. Kuntz’a geldiğinden beri destek çıktım çünkü ülkemizde bir takımın başına yerli ve popüler isimlerden birisi düşünülüyorsa oraya yabancı hoca gelemez! Yerler o hocayı, klasiktir. Sürekli haksız yere eleştiriler, olur olmadık yüklenmeler… Ancak bu kez başından sonuna kadar eleştiriyi hak ettin Kuntz hoca. Kazımcan’ı kadrodan çıkartıp 3 sağ bek aldın kadroya, sol bekte stoper Cenk’i oynattın. Stopere gelelim elinde maç kondisyonlu Abdülkerim ile Ozan varken Çağlar’ı oynattın. Elinde hiç forvet yokmuş gibi Barış Alper’i forvet oynattın. 1-0 gidiyordu maç, o forvette oynatmadığın çocuklar Halil ile Bertuğ kurtardı 1 puanı. Maç sonu öz eleştiri yapsan hadi neyse, bir de savunuyorsun sahaya çıkardığın kadroyu. Bu durumda seni kimse savunamaz hoca, kusura bakmayacaksın artık. Türkiye bu gruptan zaten bir şekilde çıkar, ama turnuvada sen olmamalısın Kuntz hoca. Hazır Sergen Yalçın boştayken değişiklik bir an önce yapılmalı, 2024 Avrupa Şampiyonası’na kalırsa o iş bir turnuva daha ziyan olacak…