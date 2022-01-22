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81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'nda 986 aranan kişinin yakalandığını, 49 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2022 Cumartesi 11:39
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81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park-bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı. 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personelin katıldığı uygulamada 372 bin 725 kişi kontrol edilirken, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi de gözaltına alındı. 111 kişiye idari ve 59 kişiye adli olmak üzere 170 kişi hakkında işlem yapıldı. 

Uygulamada ayrıca 85 bin 230 araç kontrol edildi, 3 bin 407 araca yönelik idari para cezası uygulandı, 375 araç trafikten menedildi, 5 aranan araç ele geçirildi. 18 bin 802 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine yönelik idari para cezası yazıldı. Uygulamada 28 ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 kesici-delici alet, 11 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPolisAsayişHuzurNarkotik
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