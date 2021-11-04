Adana ve Bingöl'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği bulunduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği öne sürülen bir aktif öğretmen, iki ihraç öğretmen, kapatılan kurumda öğretmenlik yapmış üç kişi, ihraç edilmiş bir doktor, eski bir askeri öğrenci ile özel sektör çalışanı iki kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da 9, Bingöl'de ise 1 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bingöl'de gözaltına alınan şüphelinin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi. Bu arada firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.