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Adıyaman’da 128 tarihi eser ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 12:44
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Adıyaman’da 128 tarihi eser ele geçirildi

ADIYAMAN - ADIYAMAN'da, şüphe üzerinde durdurulan minibüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında 128 tarihi eser ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15'inci kilometresinde durumundan şüphelenilen yolcu minibüsünde arama yaptı. Yapılan aramada minibüste bulunan yolcu A.A.'nın çantasında 93 sikke, 11 heykel, 24 mühür ve obje olmak üzere toplam 128 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler A.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanTarihi Eser
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