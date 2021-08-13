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Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ağustos 2021 Cuma 09:24
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Afet bölgeleri için AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek afet durumlarında, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi.

Kampanya kapsamında valilik, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce bağış yapılması amacıyla kamu veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADYardımKampanyaResmi Gazete
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