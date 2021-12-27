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Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklandı 

İZMİT'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:24
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Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklandı 

Olay gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında E.A. ve M.C. bıçak darbeleriyle yaralandı. E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitAlacakVerecekKavgaYaralama
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