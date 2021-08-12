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Ankara Altındağ'da gerginlik
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Ankara Altındağ'da gerginlik

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ağustos 2021 Perşembe 08:29
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Ankara Altındağ'da gerginlik

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER

Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekilerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ: GÖSTERİ VE OLAYLAR SONA ERMİŞTİR

Ankara Valiliği, yaşanan gerginlik ve çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi. 

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMAKTADIR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan ve dün Altındağ'da yaşanan olaylara ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili görüntü paylaşarak, açıklama yayınladı. Söz konusu görüntülerin de paylaşılarak yapılan açıklamada, iddia edilen görüntünün başka bir ülkede meydana geldiği vurgulanarak, "Provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde meydana geldiği iddia edilen gerçek dışı görüntüler paylaşılmaktadır. Aşağıda yer alan ve Ankara Altındağ ilçesinde meydana geldiği iddia edilen görüntü 2021 yılında başka bir ülkede meydana gelen olaya aittir. Ayrıca, ilimizde kundaklama sonucu araç ya da bina yangını meydana gelmemiş olup bu tür provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağEmirhan YalçınKavgaCinayet
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