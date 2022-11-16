Ankara'da akaryakÄ±t istasyonunda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 2 Ã¶lÃ¼

Olay, 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi Ã–mer Halisdemir bulvarÄ±nda bir akaryakÄ±t istasyonunda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶reÂ aralarÄ±nda husumet olan HÃ¼seyin Y. ve Resul K. akaryakÄ±t istasyonunda karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca tabancalarla birbirlerine ateÅŸ aÃ§tÄ±. SilahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle akaryakÄ±t istasyonunda Ã§alÄ±ÅŸan personel ile vatandaÅŸlarÂ korku ve panik yaÅŸadÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada vurulan 2 kiÅŸi kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, ihbarÂ Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalede vurulanÂ 2 kiÅŸinin de olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. HÃ¼seyin Y. ve Resul K.'nÄ±n cansÄ±z bedenleriÂ olay yeri inceleme ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otopsi iÃ§in Adli TÄ±p KurumuÂ morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YAKINLARI SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

OlayÄ± haber alarak akaryakÄ±tÂ istasyonuna gelenÂ HÃ¼seyin Y. ve Resul K.'nÄ±n yakÄ±nlarÄ±, sinir krizi geÃ§irirdi. Polis, olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ±Â inceleme baÅŸlattÄ±.Â