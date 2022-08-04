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Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı

ANKARA'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 09:19
Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı

​Olay, 30 Temmuz’da Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde meydana geldi. 3 cemevine saldırı düzenleyen Ahmet Ozan K., olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli Ahmet Ozan K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Ozan K. ile irtibatı olduğu tespit edilen Çağdaş C.B. ve Baver G.’yi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, şüphelileri 'halkı kin ve düşmanlığa nefret', 'ibadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk etti. Şüphelilerden Ahmet Ozan K. tutuklanırken, Çağdaş C.B. ve Baver G. ise ev hapsine çarptırıldı. 

MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE AİLESİNİ SORUMLU TUTTU

Ankara'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Ozan K. ifadesinde, esrar kullandığını bu yüzden de çevresinin kendisine paranoyaksın dediğini belirterek "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı. Ben 2 ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. O da bana 'yine paranoyaksın sen' dedi. Çağdaşla konuşmuyordum. Sadece Baver 'Çağdaş'ı ara o da gelebilir' dedi. Ben de 'sen ara' dedim. Baver bana Çağdaş'ın 30'unda geleceğini söyledi. Takdir mahkemenindir" dedi. 

DHA

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AnkaraMamakCemeviSaldırışüpheliMahkemeAhmet Ozan K.
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