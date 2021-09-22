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Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA Çevre Yolu'nda iki kamyona çarparak savrulan kamyonet, aynı istikamette giden otomobille de çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü Çetin K. (31) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2021 Çarşamba 13:34
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Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Esenboğa Kavşağı'nda meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 54 E 9945 plakalı kamyonet, Abdullah D. idaresindeki 34 GN 8469 plakalı kamyon ile Yüksel K.'nın kullandığı 34 NH 3363 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada savrulan kamyonet, bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 9960 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonetin sürücüsü Çetin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü Abdullah D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANKARA Çevre YoluKazaTrafik Kazası
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