Ankara'daki öğrenci yurdu, depremzedelere sıcak yuva oldu

Depremlerin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ülke genelindeki yurtlar depremzedelerin hizmetine açıldı.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çubuk Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu da kapılarını depremzedelere açtı. 11 ilden bu yurtlara yerleşen yaklaşık 2 bin 500 depremzedeye 7 gün 24 saat sıcak su ve yemek imkanı sağlanıyor.

Vatandaşlar barınma ve beslenmenin yanı sıra her türlü temel ihtiyacını yurt binasında oluşturulan sosyal marketten temin edebiliyor.

Depolara gelen ürünler, yurt personeli ve gönüllü çalışanlar tarafından gıda, hijyen ürünü ve giyecek olarak ayrıştırılarak sosyal markete diziliyor. Ürünler, ihtiyaç ve taleplerine göre depremzedelere teslim ediliyor.

Her aile kendine özel tahsis edilen odada konaklıyor

Depremzedeler, yurt binasında sağlık hizmetinden de faydalanabiliyor. Herhangi rahatsızlığı veya hamilelik durumu olan vatandaşlar, yurtta kurulan sağlık merkezindeki doktora muayene olduktan sonra dışarı çıkmadan reçetedeki ilacını da ilaç teslim odasından alabiliyor.

Yurtlarda aileler, kendilerine özel tahsis edilen odalarda konaklıyor. Her bir odanın içinde tuvalet ve banyo ile misafirlerin kişisel eşyalarını koyabilecekleri gardırop ve yiyeceklerini muhafaza edebilecekleri mini bir buzdolabı bulunuyor.

Öte yandan yurtlarda kalan çocuklar için bakanlığın belirlediği personel tarafından çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Öğretmenler, yurdun içerisinde ve bahçesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.