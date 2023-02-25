Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,56
EURO
19,91
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...

Ankara'daki öğrenci yurdu, depremzedelere sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde evleri hasar gören yaklaşık 2 bin 500 depremzede, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığının yurdunda konaklıyor.

25 Şubat 2023 Cumartesi 11:03
Ankara'daki öğrenci yurdu, depremzedelere sıcak yuva oldu

Depremlerin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ülke genelindeki yurtlar depremzedelerin hizmetine açıldı.
Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çubuk Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu da kapılarını depremzedelere açtı. 11 ilden bu yurtlara yerleşen yaklaşık 2 bin 500 depremzedeye 7 gün 24 saat sıcak su ve yemek imkanı sağlanıyor.
Vatandaşlar barınma ve beslenmenin yanı sıra her türlü temel ihtiyacını yurt binasında oluşturulan sosyal marketten temin edebiliyor.
Depolara gelen ürünler, yurt personeli ve gönüllü çalışanlar tarafından gıda, hijyen ürünü ve giyecek olarak ayrıştırılarak sosyal markete diziliyor. Ürünler, ihtiyaç ve taleplerine göre depremzedelere teslim ediliyor.
Her aile kendine özel tahsis edilen odada konaklıyor
Depremzedeler, yurt binasında sağlık hizmetinden de faydalanabiliyor. Herhangi rahatsızlığı veya hamilelik durumu olan vatandaşlar, yurtta kurulan sağlık merkezindeki doktora muayene olduktan sonra dışarı çıkmadan reçetedeki ilacını da ilaç teslim odasından alabiliyor.
Yurtlarda aileler, kendilerine özel tahsis edilen odalarda konaklıyor. Her bir odanın içinde tuvalet ve banyo ile misafirlerin kişisel eşyalarını koyabilecekleri gardırop ve yiyeceklerini muhafaza edebilecekleri mini bir buzdolabı bulunuyor.
Öte yandan yurtlarda kalan çocuklar için bakanlığın belirlediği personel tarafından çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Öğretmenler, yurdun içerisinde ve bahçesinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşHatayDepremYurtöğrenci YurduçocukYuva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta fabrikada çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi
Şırnak'ta fabrikada çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı 
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans