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Anneler Günü'ne özel 'otobüs'

KOCAELİ'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süslendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 12:12
Anneler Günü'ne özel 'otobüs'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi. Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak; çok da güzel" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüKocaeli Büyükşehir BelediyesiKocaeliOtobüs
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