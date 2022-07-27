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Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde F.P. (16), annesinin dini nikahlı eşi Oktay Filibeli'yi (47) 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra dedesi A.M.'nin kullandığı minibüsle kaçan F.P., Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:49
Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan Oktay Filibeli ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., Filibeli tarafından evden kovuldu. Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli’yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

VÜCUDUNDA 30 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ağır yaralanan Filibeli kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay Filibeli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Filibeli’nin vücudunda yaklaşık 30 bıçak darbesi tespit edildi.

MALKARA'DA YAKALANDI

Polis, Filibeli'ye ait olan ve kıraathane önünde park halindeki otomobilin bagajında 1 av tüfeği buldu. Cinayet şüphelisi F.P.'nin, olayın ardından dedesi A.M.'nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı. Tekirdağ’ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.’nin, dedesinin kullandığı minibüsle ilçeye geleceğini belirledi. Polis, ilçe girişinde önlem alarak, dede ile torununun bulunduğu minibüsü durdurup, ikiliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.

F.P. ile dedesi A.M., soruşturmanın yürütüleceği Lüleburgaz’a gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliLüleburgazSinanpaşa MahallesiCinayet
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