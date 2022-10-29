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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü Antalya'da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:17
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen tören, Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kutlamaya katılanları selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yazıcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Vali Yazıcı, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün bizim bayramımız kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletçe büyük heyecanı coşkuyu yüreklerimizde hissediyoruz. Bu coşkuyu ellerimizdeki bayraklarla meydanlara taşıyoruz. Milletçe bir ve beraber olarak bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşasın. Cumhuriyet hepimizi bir ara getiren tarihimizin en büyük kararı, bu toprakların gördüğü en büyük devrimdir. Bizim için Cumhuriyet binlerce yıllık köklü medeniyet birikimimizden ilhamla kurulmuş muazzam çatıdır. Cumhuriyet'i ilan eden TBMM ise Cumhuriyet'in temelidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü Türkiye için alın teri akıtıyoruz İnanıyorum ki şanlı tarihimizden aldığımız güç ve inançla nice 99 seneler Cumhuriyetimize, milli irademize, aziz vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi geliştireceğiz, güçlendireceğiz."

Kutlamalarda halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu. Tören alanındaki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bayram coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlama, tören geçişiyle sona erdi. 

DHA

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