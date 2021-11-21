Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,737.33
ALTIN
670.23
DOLAR
11.29
STERLİN
15.18
EURO
12.75
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...

Arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir evde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Soyubol (24) hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2021 Pazar 10:13
0 Okunma
Arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 ölü

Olay, saat 04.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı. Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol’a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıCinayetSilahAhmet Soyubol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş yerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İş yerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı
Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi
Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans