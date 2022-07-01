Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.443,58
ALTIN
970,53
DOLAR
16,77
STERLİN
20,13
EURO
17,40
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Artvin’de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü

ARTVİN’in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR’ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Temmuz 2022 Cuma 10:43
Artvin’de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü

Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Gürcistan’a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinHopaKaradeniz Sahil YoluTırHeyelanKazaşoför
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara merkezli 11 ilde 2 FETÖ soruşturması: 16 gözaltı 
Ankara merkezli 11 ilde 2 FETÖ soruşturması: 16 gözaltı 
9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu
9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu
Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu 
Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans