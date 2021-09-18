Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...

Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (45), bir evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Ev sahibi Duran A.nın (60) ise Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu öldüğü belirlendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2021 Cumartesi 00:23
0 Okunma
Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Nevşehir’de oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman dün Avonos ilçesine Duran A. ile görüşmek üzere yaşadığı Avonas'a geldi. Dünden bu yana Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran A.’nın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları Tarhana Yaman’ı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Tarhana Yaman’ın öldüğünü belirledi. Nevşehir merkezde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadının öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi Duran A.’ya ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Duran A.’nın sabah saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevşehirAvanosTarhana YamanCinayetKadın CinayetiAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de, parkta ceset bulundu
İzmir'de, parkta ceset bulundu
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı
Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü
Eğirdir Gölü'nü kirleten borunun bağlantı noktası söküldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans