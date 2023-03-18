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Baharı müjdeleyen leylekler Bilecik'teki sulak arazilerde konakladı

İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, Bilecik'e de gelmeye başladı.

18 Mart 2023 Cumartesi 18:14
Baharı müjdeleyen leylekler Bilecik'teki sulak arazilerde konakladı

Bilecik

Kentin farklı noktalarında sürüler halinde süzülen leylekler, sulak arazilerde beslenme molası verdi.
İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark ile Beşiktaş Mahallesi mevkisinde yeni sürülmüş ve ekili arazilerde konaklayan leylekler, böceklerle beslendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Yağcı, AA muhabirine, "Ciconia" türleri olarak bilinen leyleklerin, zamanlarının büyük bölümünü binlerce kilometre mesafeyle ayrılan birkaç coğrafi bölge arasında geçirdiğini söyledi.
Afrika ve Avrupa arasındaki yolcuklarında Türkiye'nin, hayvanlara hayatta kalmaları için iklim, besin ve yuva bakımından elverişli habitatlar sunduğunu belirten Yağcı, "Bilecik, doğal kaynakları ve bozulmamış tabiatıyla misafirlerini en iyi şekilde konuk ederek onlara yolculuklarına devam edebilmeleri için güvenli bir şekilde barınma imkanı sağlayan bölgelerimizden biridir. Yuva, göçmen kuşların nesillerinin devamını sağlayan en önemli unsurdur. Bilecik'te her yıl merakla beklenen leylek sürülerinin oluşturduğu muazzam görüntüler biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin ve dolayısıyla insan refahının devamlılığı için umuttur." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BilecikBaharLeylek
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