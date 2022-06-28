Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.524,55
ALTIN
976,51
DOLAR
16,65
STERLİN
20,36
EURO
17,54
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli...
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...

Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta sel riskiyle karşılaşan bölgeleri yerinde inceledi. Karaismailoğlu, "Bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinesiyle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 17:14
Bakan Karaismailoğlu: Binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın yanındayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu, sele dayanıklı inşa edilen İkisu Köprüsü önünde açıklamalarda bulundu. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından tedbirleri genişlettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık, Kastamonu, Bartın ve Karabük yoğun yağışlar aldı. Bugün itibarıyla yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Arkamızdaki dere yatağının su seviyesi de azalmış vaziyette. Bütün bakanlıklar teyakkuz halinde, binlerce iş makinesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgeler de etkilenmedi. Bundan sonra da etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık" diye konuştu.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, dayanıklı köprüler inşa ettiklerini ve bunlar sayesinde bölgelerin son yağışlardan hiç etkilenmediğini söyledi. Karaismailoğlu, "Elbette eksiklerimiz var, bunları gidermek zaman alıyor. Bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate alması ve ona göre tedbirler almaları, son yağışlardan etkilenmemeleri önemli bir etken oldu. Yine vatandaşlarımız uyarıları dikkate alsınlar, kulakları bizde olsun. Köy yolları, grup yolları hepsi planlandı. Bütün kamu kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp olası bir afet durumunda yine etkilenmemek üzere çalışmalarımıza odaklandık, onlara devam ediyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adil KaraismailoğluSinopUlaştırma Ve Altyapı BakanıYağmurSelAfet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı
Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı
Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı
Düzce'de iş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans