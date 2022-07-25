Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.543,51
ALTIN
987,19
DOLAR
17,85
STERLİN
21,55
EURO
18,29
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli...
Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu

Yalova’nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Cahit Turhan’ın (42) cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:08
Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz’da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıktı.  Tersanede kaynakçılık yapan Turhan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan’ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi’nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.

Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan  ekipler, bölgeye gitti. Denizden çıkarılan cesedin Cahit Turhan’a ait olduğu belirlendi. Denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan Turhan’ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YalovaAltınovaCahit TuranKayıpDenizBalıkBalıkçıBoğulma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Ustaoğlu: Oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz
Vali Ustaoğlu: Oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz
Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye sınırından görülmeye başlandı
Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye sınırından görülmeye başlandı
Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans