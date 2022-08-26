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Battaniye fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü

UŞAK'ta battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:32
Battaniye fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde battaniye üretimi yapılan fabrikada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayıldı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek bilgi aldı. Fabrikanın deposu ile boyahane olarak kullanılan bölümlerin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uşak Organize Sanayi BölgesiUşakFabrikaBattaniyeYangınItfaiye
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