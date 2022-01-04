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Beyaz Cennet Uludağ'da yılbaşında 85 bin kişi ağırlandı

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, yılbaşı tatilinde yıllar sonra eski günlerine döndü. 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Uludağ’ı ziyaret edenlerin sayısı 85 bin 667 kişi olarak kayıtlara geçti. Yılbaşı tatilinde otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ocak 2022 Salı 09:51
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Beyaz Cennet Uludağ'da yılbaşında 85 bin kişi ağırlandı

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşında yoğun ilgi gördü. Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına girdiği zirve, 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 85 bin 667 kişiyi ağırladı. Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesine 15 bin 106 araç giriş yaptı. Otomobiller 3, otobüsler 45, midibüsler 25, minibüsler 15’er kişiden hesaplanarak toplam ziyaretçi sayısına ulaşılırken, bu rakama teleferik ile Uludağ’a çıkanlar da dahil edildi. Gişe geçi ücreti olarak otobüslerden 240 TL, midibüslerden 120 TL, minibüslerden 72 TL ve otomobillerden ise 24 TL alınıyor. Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise gidiş ve dönüş ücreti olarak tam bilete 75 TL ödüyor. 

EN ÇOK ARAP TURİSTLER RAĞBET GÖSTERDİ

Yerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan’dan gelen tatilcileri ağırladı. Otel ücretlerinin kişi başı gecelik 3 bin 500 lira olduğu Uludağ’da, yeni yılın ilk hafta sonunda pistlerde adım atacak yer kalmadı.

200 JANDARMA PERSONELİ GÖREV YAPTI

Uludağ’da yılbaşı tatili süresince güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. 45 jandarma personelinin görev yaptığı Uludağ’da, bu sayı yılbaşı tatili boyunca 200’e çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 31 Aralık günü helikopterle de denetim yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin 24 saat boyunca kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye gezdiği Uludağ’da tatilcilerin huzuru ve güvenliği için sivil ekipler de otellerde denetim yaptı. Yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartıldığı Uludağ’da kayıtlara herhangi bir adli vaka geçmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağYılbaşıTatilKayakOtelTurizmTurist
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