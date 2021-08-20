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Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı taş ve molozlardan temizlendi

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin bir an önce eski haline dönmesi ve yaraların sarılması için ülkenin farklı noktalarından gelen destek ekipleri ile birlikte günlerdir çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, selin getirdiği taş ve molozlarla kaplanan Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı temizlik çalışmalarına katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ağustos 2021 Cuma 10:57
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Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı taş ve molozlardan temizlendi

TAŞLARLA KAPLANAN MEZARLARI ELLERİ İLE TEMİZLEDİLER

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel’in, Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın mezarları ile Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlerin sembolik mezarlarının bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı, yaşanan afette taş ve toprak yığınları arasında kalarak zarar gördü.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce il/ilçe belediyeleri ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri ile birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, şehit mezarlığı ve anıtta selin oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattı.

Mezarlıkların üzerindeki taş yığınlarını elleri ile temizleyen ekipler, anıtın içine dolan molozların aktarımını da getirdikleri iş makineleri ile yaptı.

30 KAMYONUN ÜZERİNDE HAFRİYAT KALDIRILDI

Ekiplerin 2 gün süren çalışmalarının sonucunda selin getirdiği 30 kamyondan fazla hafriyat, Abana-Bozkurt Şehitlik Anıtı’ndan temizlendi.

Molozlardan kurtardıkları anıtı mıcır ile dolduran ekipler, tozlanan alanda bir de yıkama çalışması gerçekleştirdi. Son olarak temizlenen mezarlara çiçek dikerek Abana-Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı’ndaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, destek çalışmalarının devam ettiği bölgelere doğru yola çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yayınladığı mesajında: “Çalışma arkadaşlarımız, Bozkurt’ta sel felaketinin etkilediği şehitliğimizde 2 gün süren ve 30 kamyondan fazla hafriyatın çıkarıldığı çalışma sonucunda şehitliğimizi çamurdan arındırdı. Tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bozkurt Şehitler Ve Gaziler Anıtı
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