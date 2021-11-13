Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 

Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 250 polisin katılımıyla dron destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 09:53
0 Okunma
Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekip ve 250 kişilik personelle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Görükle bölgesinde dron destekli asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Uygulamada bin 500 kişi sorgulanırken, 200 araç ve 36 iş yeri denetlendi. Araç sürücülerine eksik evrak nedeniyle toplam 9 bin TL ceza kesilirken, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca denetlenen 36 iş yerinden 30’u hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferAsayişPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu
Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu
Elinde bıçakla girdiği akaryakıt istasyonunun marketini soyup, kaçtı
Elinde bıçakla girdiği akaryakıt istasyonunun marketini soyup, kaçtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans