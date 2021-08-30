Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.23
ALTIN
487.88
DOLAR
8.3499
STERLİN
11.5179
EURO
9.8700
Bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edilecektir
Bakım ve onarım malzeme...
46 öğretim üyesi alacak
46 öğretim üyesi alacak
Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi
Nusaybin'de spor salon yapım...
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak

Bursa'da ormanın 6 farklı noktasında ve samanlıkta eş zamanlı yangın 

BURSA, Cumalıkızık Kent Ormanı’nda 6 farklı noktada ve ormana yakın 2 katlı bir evin samanlık kısmında aynı zamanlarda yangın çıktı. Orman yangınları kısa sürede söndürülürken, yanan samanlık ve alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınların çıkış nedeni araştırılırken, polis bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:48
0 Okunma
Bursa'da ormanın 6 farklı noktasında ve samanlıkta eş zamanlı yangın 

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Yiğitler Mahallesi’nde Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında eş zamanlı yangın çıktı. Saat 3.30 sıralarında ormanlık alanda 4 farklı noktada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye koşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında ormanlık alanın 2 farklı noktasında daha yangın başladığını gören ekipler bölgeye takviye istedi. Çok sayıda itfaiye ve arazöz bölgeye gönderilirken, polis kundaklama şüphesi üzerine harekete geçti. Toplam 6 farklı noktada çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

SAMANLAR ALEV ALDI 

Öte yandan aynı dakikalarda Balaban Mahallesi’nde ormana yakın 2 katlı ahşap bir evin altında bulunan samanlık kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşandı. Samanların alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Durumu gören komşuları yanan evde bulunanları tahliye etmek için yardıma koştu. Yangın itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan diğer evlere ve ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev ve samanlık küle döndü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Ormanda 6 farklı noktada ve 1 evin samanlık kısmında çıkan eş zamanlı yangınlarda kundaklama şüphesi üzerinde duran polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yangınların kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCumalıkızık Kent OrmanıOrmanYangınSamanlıkItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü
Hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç üst geçitten tren raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Zafer Treni Eskişehir’e ulaştı
Zafer Treni Eskişehir’e ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans