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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi. Aynı içkiden kullandığı için komaya giren Fatih Demir Yağız (50) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Fatih Demir Yağız, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Toplam 8 kişinin öldüğü sahçe içki olayında, gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2021 Perşembe 14:57
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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Bursa’da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Geçimini erkek kuaförlüğü yaparak kazanan evli ve 2 çocuk babası Yağız, aynı gün, Merkez Osmangazi İlçesi Armutköy’de, ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Demir Yağız'ın yaşamını yitirmesiyle, sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bu arada, sattıkları sahte içki  ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası  Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSahteIçkiAlkolVefatölüm
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