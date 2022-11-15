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Bursa- Ä°stanbul seferlerini yapan deniz otobÃ¼slerinde bomba aramasÄ± yapÄ±ldÄ±

BURSA Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne yapÄ±lan, 'Bursa ile istanbul arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan deniz otobÃ¼slerinde bomba var' yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar,Â polisi harekete geÃ§irdi. Deniz otobÃ¼slerinde yapÄ±lan aramalarda bomba ya da herhangi bir tehlike oluÅŸturacak materyale ulaÅŸÄ±lamazken, ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 00:14
Bursa- Ä°stanbul seferlerini yapan deniz otobÃ¼slerinde bomba aramasÄ± yapÄ±ldÄ±

Bursa'da bu akÅŸam saatlerinde polis ihbar hattÄ±na yapÄ±lan, 'Bursa ile Ä°stanbul arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan deniz otobÃ¼slerinde bomba varâ€™ ihbarÄ±, polisi alarma geÃ§irdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'dan ve Ä°stanbul'dan hareket eden deniz otobÃ¼slerinde arama yaptÄ±rdÄ±. Bursa'dan akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'a gitmek Ã¼zere hareket eden deniz otobÃ¼sÃ¼ iseÂ yapÄ±lan ihbar Ã¼zerine Yalova'nÄ±n Armutlu ilÃ§esindeki iskeleye yanaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Polislerin uyarÄ±sÄ±ndan sonra yolcular indirilirken, deniz otobÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluÄŸa rastanÄ±lmadÄ±. Aramalar tamamlandÄ±ktan sonra yolcular Mudanya'ya geri getirildi.

VALÄ° CANPOLAT: Ä°HBARI YAPAN KÄ°ÅžÄ°YÄ° ARAÅžTIRIYORUZÂ 

DHA'nÄ±n konuyla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "AkÅŸam saatlerinde Bursa 155 Acil Ã‡aÄŸrÄ± MerkezineÂ ihbar yapÄ±ldÄ±. Ä°hbarda, Bursa-Ä°starbul, Ä°stanbul- Bursa arasÄ±nda sefer yapanÂ deniz otobÃ¼slerinde boma ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Hemen tedbirlerimizi aldÄ±k. Bu hatlarda Ã§alÄ±ÅŸan deniz otobÃ¼slerinde arama yaptÄ±rdÄ±k. Armutlu aÃ§Ä±klarÄ±ndaki deniz otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ bu ilÃ§enin limanÄ±na Ã§ektirdik. Aramada sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. Deniz otobÃ¼sÃ¼ yolcularla Mudanya'ya geldi. Ä°hbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°hbarÄ± yapan kiÅŸiyi araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Ä°stanbulDeniz OtobÃ¼sÃ¼IhbarBombaAramaPolis
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