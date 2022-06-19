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Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı 

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 17:18
Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı 

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları  5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.  Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleTarlaOrmanYangın
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