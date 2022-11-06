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Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı

KÜTAHYA’da Ekrem Yiğit (34) evinin önünde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphelilerinden B.K.'yi (29) KPSS sınavına girdiği okulda çıkışta, diğer şüpheliler M.Y. (38) ve B.B.'yi (29) ise ormanda yakalayarak gözaltına aldı. 

06 Kasım 2022 Pazar 18:02
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı

Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak’ta, bu sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve 43 U 0973 plakalı araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti. Polis, şüphelilerin M.Y. (38), B.B. (29) ve B.K. (29) olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.

3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen, Ekrem Yiğit’in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaCinayetşüpheliKPSSSınav
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