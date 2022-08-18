Engelliler, dev salıncak ve insan sapanına binip, teleskopla gökyüzünü izledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla yaz kampı düzenledi. 6'sı görme, 8'i bedensel, 11'i de zihinsel olmak üzere 25 engelli ve aileleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa alındı. Etkili iletişim seminerlerinin verildiği kampta katılımcılar, görevliler nezaretinde ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı. Gece yakılan ateşin başında türküler söyleyen engelliler, Palandöken'de 2 bin 550 metre rakımdaki dev salıncak ve insan sapanına bindi. Görevliler gerekli güvenlik önlemi alırken, engelliler, kendilerini boşluğa bıraktı. Dakikalarca salıncakta sallanan engelliler, adrenalin dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Gündüz aktivitelere katılan engelliler, akşam saatlerinde de Palandöken'e kurulan teleskopla gökyüzünü izledi. Engelliler ayrıca kamp boyunca müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

Görme engelli Tansu Çiller Kara, 3 gün boyunca eğlendiklerini, atlara bindikleri dev salıncakta heyecan yaşadıklarını kaydetti.

Kampın çok güzel geçtiğini ifade eden görme engelli Mehmet Taha Genç ise Erzurum'da ilk defa bir tatil ve kampa katıldığını aktardı.

Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce ilk kez engelli bireylere yönelik kamp organize edildiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katılımcıların aileleriyle eğlenceli ve heyecanlı 3 gün yaşadığını belirtti. Bu tür kampların devam edeceğini vurgulayan Sekmen, gelecek yıl il dışında da organizasyonlar yapacaklarını söyledi.