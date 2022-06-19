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Erzurum'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 10:23
Erzurum'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Oltu Başaklı köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Ardahan'ın Göle ilçesine giden Şahmettin Ziyaoğlu'nun (57) kullandığı 34 PL 9571 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişiden kimlikleri belirlenemeyen 2'si hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şahmettin Ziyaoğlu ile Leyla Ziyaoğlu (50) ve D.K. (12) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'a Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

DHA

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Erzurumda Otomobil Devrildi: 2 ölü3 YaralıErzurumOltuBaşaklı KöyüKazaTrafik Kazası
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