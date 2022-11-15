EÅŸini 18 saat rehin tutan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ã‡iftlik Ã‡ayÄ±rÄ± 54'Ã¼ncÃ¼ Sokak'ta 13 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda, 4 katlÄ± binanÄ±n bodrum katÄ±ndan sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir sÃ¼re Ã¶nce cezaevinden tahliye edilen Mustafa YÄ±lmaz'Ä±n, ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dini nikahlÄ± eÅŸi Merve K.'yi, av tÃ¼feÄŸiyle rehin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri, ikna Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet GÃ¼lser de olay yerine gelip, mÃ¼zakerelere katÄ±ldÄ±.

18 SAAT SONRA EYLEMÄ°NE SON VERDÄ°

TÃ¼feÄŸi gece saatlerinde polislere teslim edip, eylemini tabancayla sÃ¼rdÃ¼ren YÄ±lmaz, 18 saat sonra 14 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda ikna edildi. Elindeki tabancayÄ± polise teslim eden ÅŸÃ¼pheli, Merve K. ile birlikte evden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Gazetecilere 'Ã–lecek kadar Ã§ok seviyorum' diyen ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mustafa YÄ±lmaz, tamamlanan sorgusunun ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.

Ã–te yandan Mustafa YÄ±lmaz, geÃ§en yÄ±l 22 AÄŸustos'ta bir berber dÃ¼kkanÄ±nda eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlardan sorumlu tuttuÄŸu iÅŸ yeri sahibi ile Ã§alÄ±ÅŸan ve mÃ¼ÅŸterilerin bulunduÄŸu 4 kiÅŸiyi, pompalÄ± tÃ¼fekle rehin almÄ±ÅŸ, polisin 5 saat sÃ¼ren Ã§abasÄ± sonucu ikna edilmiÅŸti.